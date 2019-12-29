與父親都遭性侵　19歲少年「十字架插喉」殺死戀童癖神父

▲少年遭性侵憤而殺死神父。（示意圖／Pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

法國一名19歲少年疑似因不堪受到神父長期性虐待，憤而將十字架插入神父喉嚨，導致他窒息而死。據警方調查，該神父在1960年至2000年間，性侵了至少4名男孩，包含少年與他的父親在內，而神父卻不斷調換教區，直到2018年他仍在教會的名單中。

《每日郵報》指出，現年19歲的亞力山大（Alexandre V）被指控在法國北部瓦澤省（Oise），謀殺了91歲的天主教神父瑪塔索利（Roger Matassoli）。警方11月4日在瑪塔索利家中發現他的屍體，而屍體上有拷打過的痕跡。調查後發現，原來瑪塔索利在1960年至2000年間，性侵了至少4名男孩，包含亞力山大與他的父親在內。

報導指出，亞力山大在瑪塔索利的家中幫傭，並找機會將他殺害，不過就在亞力山大被逮捕後，因為精神問題住院，直到12月26日才被依酷刑、謀殺、拒捕提起告訴。亞力山大的父親表示，他們在遭到瑪塔索利性侵後，都曾嘗試過自殺，「他簡直粉碎了整個家庭。」

法國媒體《Franceinfo》指出，瑪塔索利在1967年涉嫌性侵後，從克萊蒙特教區（Clermont）轉移至聖昂德雷法里維萊爾教區（Saint-Andre-Farivillers），結果又被控在當地性侵男童，最後只好搬至瓦澤省。然而直到2018年，他的名字與職稱都還留在教會名單中。