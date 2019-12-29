▲企業徵才熱，資訊科技、民生服務、營建不動產意願最高。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者余弦妙／台北報導

台灣綜合研究院日前公布最新經濟成長率預測，受惠於貿易轉單和台商回流「內外助攻」，預估台灣今年全年GDP為2.59%，而隨著國際環境改善，明年GDP可望進一步上揚至 2.63%，有望高於今年表現。對此，1111人力銀行針對，2020企業第一季徵才意向做調查結果顯示，資訊科技、民生服務、營建不動產三項產業徵才意願最高。

根據調查顯示，主要的徵才職務類別包括「操作技術」17.8、「生產製程」17.4%%及「業務推廣」16.2%，在平均徵才人數方面，也從去年8人，上修到9人。

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進一步以產業類別交叉分析，其中「資訊科技」、「民生服務業」與「營建不動產」高居第一季的徵才意願前三大產業。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖指出，受到貿易轉單與台商回流的「內外助攻」，台灣經濟有機會逐步改善，包括中研院、台綜院紛紛上修明年經濟成長率，甚至外商銀行樂觀預估台灣明年經濟成長率可望奪下亞洲四小龍之首。

何啟聖分析，明年求才若渴的三大產業指出，受惠電子產品景氣循環落底，5Ｇ手機即將進入鋪貨階段，科技業動能有望延續到第一季，致使「資訊科技」產業需才孔急。而受到內需影響甚大的「民生服務業」，由於元旦、農曆年連假、寒假及二二八連假等節慶效應，可望帶動餐飲、百貨、娛樂等相關業績成長，企業商家更需要備齊人手應戰。

另外，何啟聖也說，今年房市受惠於自住買盤增加及台商回游資金的激勵，推升民眾買房意願，被視為是房市榮枯指標的「全台買賣移轉棟數」，今年移轉棟數有望達30萬棟，預料「營建不動產業」也將掀起一波徵才熱。