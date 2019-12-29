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明年靠它賺一波！　十大發財股報你知

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▲▼2019.12.11台股大盤。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

2019年來到了最後一周，截至上週五（27日）為止，加權指數今年以來上漲了24.3%，總市值來到新台幣36.7兆元。但也不是每位股民都有賺到好報酬，接下來就要到2020年，法人預期，受到5G爆發成長，基地台、手機供應鏈都將大有表現，統整多家投顧看法，點出10檔標的給投資人做參考。

5G、AI需求進入高成長期，進一步推升半導體成長動能。而2020年5G推升的焦點除基地台需求持續外，手機的需求也將浮上檯面。中國大陸基地台建置量達到65萬座、年增四倍，明年業績成長從上游零組件到下游網通設備皆可受惠，相關供應鏈像是中磊、啟碁皆可留意。

請繼續往下閱讀...

而在5G手機方面，市場預期2020年起隨5G基礎建設陸續建置以及蘋果將推出5G版iPhone，第2波手機換機潮將帶動科技股結束2019年的獲利衰退，迎來2020與2021年18%與10%的成長。預估5G手機的滲透率將由2019年之1%提高至2020年之18%（約當2.8億支），而5G手機帶動整體零組件內含價值較4G提升15~20%，更是支撐科技股未來兩年獲利大幅成長的關鍵。手機的升級也讓大立光、欣興、台光電、穩懋等企業被點名。

除了有5G加持，中國大陸「去美化」已及未來的高速運算平台升級需求也帶動半導體族群，半導體產業在經過2018下半年開始到2019年以來的調整後，可望重新回復成長動能，聯發科、聯詠、世芯-KY及日月光明年前景看好。

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