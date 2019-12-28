經部打造公版智慧雲　助攻機械業2025年產值破兩兆

▲經濟部領軍工研院、資策會、精機中心、金屬中心等各法人能量，打造公版的「智慧機械雲平台」，圖前排左四依序為機械公會理事長柯拔希、經濟部長沈榮津、機械公會榮譽理事長莊國欽、經濟部技術處長羅達生、工研院副院長張培仁、機械公會會務總顧問王正青、工研院智機中心執行長陳來勝。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

為協助機械產業邁向2兆元產值目標，經濟部領軍工研院等相關單位，打造公版的「智慧機械雲平台」，公版機械雲目前已在金屬加工等不同領域應用驗證，預計明年下半年邀請開發商跟終端使用者測試，最快後年上路。

經濟部部長沈榮津表示，智慧機械雲是未來發展趨勢，根據國內外調查顯示多數製造業將投入物聯網、雲端運算、AI、大數據相關應用服務，多數廠商都認同未來雲端服務化的趨勢。

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不過，國內多數中小企業想要進行數位化轉型，惟面臨到資訊人力不足，進行整廠整線數位化及智慧化的工作難以實現。為因應這些挑戰，經濟部結合各法人能量，建構公版智慧機械雲平台。

智慧機械雲就像是手機軟體上的商店「App Store」，建立雲端應用服務的標準化開發、上架、訂閱、銷售機制，簡化軟體開發、售後服務、系統維護流程，目前已有約20個軟體上架，領域涵蓋資料蒐集、數據分析、設計開發等通用性軟體。

經濟部官員指出，智慧機械雲平台具備三大特色：第一，建立單一入口，支援機械產業雲端服務；第二，SaaS軟體共享，減少開發成本；第三，鏈結國外大廠雲端資源，全球服務無國界。臺灣機械產業已具備兆元產業基礎，經濟部未來將持續整合法人能量，幫助機械業深化智慧機械雲平台，由政府出面當產業靠山建立公版機械雲，幫助機械業再創高峰，朝2025年兩兆元機械業產值目標邁進，打造臺灣成為智慧機械王國。