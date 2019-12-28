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娶96cm侏儒女「婚姻生活被關注」　他曬恩愛照閃瞎網友！

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▲▼男子娶了侏儒症女後的婚姻生活備受關注。（圖／翻攝自eva.vn）

▲男子娶了侏儒症女後的婚姻生活備受關注。（圖／翻攝自eva.vn下同）

記者陳亭伃／綜合報導

所謂愛最大，就不分性別年齡、男女狀態等勇敢追求真愛。日前菲律賓一名男子遇見一位身高只有96公分的女子，兩人一見傾心，相處不久之後就想要共結連理，當時受到家人的極力反對，但最後仍用愛打動一切，順利將愛人娶回家，一年半過去了被外界一度唱衰的兩人近況也曝光。

綜合外媒報導，31歲的達蘭（Dallaine Mae Tac-an）因為患有侏儒症，成年之後的身高僅96公分，外界眼光壓力相當大，讓她很自卑，甚至也沒有想過自己可以談戀愛、結婚。在因緣際會下達蘭認識了費洛米諾（Felomino Lumanao）兩人認識相處後，一拍即合，讓達蘭開始對愛情充滿渴望。

費洛米諾的家人得知兩人交往後，一開始相當反對，但達蘭跟他仍努力證明就是真愛，終於打動了男女雙方的家人，兩人辦了一場簡單、優雅的婚禮，場面相當感人，然而這段愛情故事在結婚之後也更加受到關注。結婚一年半過去後，夫妻倆日前公開照片，兩人仍相當恩愛，甚至也討論過生小孩的話題，雖然有爭執但還是會相互包容，從愛人變家人也是一種課題。

▲▼男子娶了侏儒症女後的婚姻生活備受關注。（圖／翻攝自eva.vn）

▲達蘭當時辦了相當簡單甜蜜的婚禮。

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