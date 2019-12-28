投票日上班有加班費！　勞動部實際算給你看

▲ 投票日上班雇主應給勞工加班費。（圖／pakutaso）

記者李瑞瑾／報導

勞動部已將明年總統大選投票日訂為勞基法規定的放假日，雇主應依法讓勞工放假一日，但如果當天仍有出勤的勞工，則依法可以拿到加班費。

勞動部表示，為保障具投票權的勞工得以行使參政權，勞動部已指定選舉投票日為「勞動基準法」所定放假日，因此，109年1月11日（星期六）2020總統大選投票當日，具有投票權且原屬工作日的勞工，雇主應依法讓勞工放假一日，工資照給。至於具投票權但當日原屬勞工的休息日或例假者，因勞工本得於當日行使投票權，因此不另外給假。

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勞動部表示，放假「一日」指的是午前零時至午後12時連續24小時。由於投票權僅得於投票當日行使，性質與一般國定假日不同，因此，投票日不得再與其他工作日對調實施。

勞動部進一步說明，雇主如果徵得具投票權勞工同意於投票日出勤工作，應不妨礙其投票，並應加給當日出勤工資，至於計算方式分為原為上班日，與原為休息日兩種類型。

▲ 兩種情況讓加班費計算方式不同。（圖／pixabay）

一、 原屬勞工的工作日：應加倍發給出勤時段的工資。舉例而言：勞雇雙方約定當天出勤8小時，勞工外出投票2小時，返回工作6小時，雇主須加給6小時的工資。

二、 原屬勞工的休息日：視工作時數依「勞動基準法」第24條第2項有關休息日出勤加給之規定計算。

勞動部條件司司長謝倩蒨舉例，一名勞工月薪3萬6000元，換算日薪為1200元、時薪150元，如在周六為工作日，投票日當天出勤6小時上班，則當日加班費應給予900元；若當日是休息日，雇主經徵得勞工同意後出勤6小時，加班費應給予1400元，至於部分工時工作者，則應給予2倍的時薪。

最後，勞動部再次提醒，雇主未依法給假或給薪者，可處新臺幣2萬元以上，最高100萬元罰鍰，並應補給工資。勞工權益如有受損害者，可就近向工作所在地勞工行政主管機關（即當地直轄市、縣市政府之勞工或社會局、處）申訴，以維權益。