一家7口民宅凌晨狂燒！父睡夢驚醒先救3人　衝回火場救孩子卻命喪火窟

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▲這起事件發生在赫米特（Hemet），位在洛杉磯以東約70英里（約112.6公里）處。影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合報導

美國南加州一棟民宅27日凌晨1時許發生火災，一家七口從睡夢中驚醒，現年41歲父親莫雷諾（Juan Moreno）先是把愛妻、11歲女兒及一名嬰兒帶離火場後，再回頭試圖營救其他孩子。但遺憾的是，火勢當時延燒速度相當快，莫雷諾這一趟營救行動並沒有出現奇蹟，他最終命喪火窟，4歲及12歲的寶貝女兒在醫院宣告死亡，幸運活下來的8歲兒子則是身受重傷。

綜合CNN、福斯新聞報導，這場火災的起火點位在莫雷諾家中，當時死者妻子最先發現火災，在搖醒莫雷諾後，連忙叫醒孩子們逃命。就在妻子、11歲女兒及一名嬰兒成功逃出火場後，莫雷諾選擇衝回家中，想把2名女兒和8歲兒子也一起救出來。

根據一樓鄰居岡薩雷斯（Daniel Gonzales）的說法，他當時被窗戶破裂的聲音驚醒，接著發現樓上起火，趕緊拿起鞋子、外套等物品就往外衝；就在此時，一陣驚呼聲傳入他的耳裡，「我聽到有位媽媽正在尖叫，嘶吼著『我的寶寶還在裡面』。」

只不過，莫雷諾最終命喪火窟，4歲、12歲的女兒和8歲兒子事後被送往醫院接受治療，但不清楚第一時間逃出火場的死者妻子、11歲女兒及寶寶有沒有受傷。警方表示，4歲、12歲的女孩最終在醫院宣告死亡，8歲男童傷勢嚴重。

當地消防局長布朗（Scott Brown）指出，當時火勢延燒速度相當快，目前當局正在調查起火原因，不排除有可能是聖誕節燈泡用品出現故障的可能。但他強調，儘管知道莫雷諾的離開是因為想要救孩子們，但民眾應該要遠離已經陷入火海的建築物，「一旦逃出來，就待在外面。」

死者親友為這家人在募款網站GoFundMe成立專頁，目前已湧入1萬美元（約新台幣30.3萬元）善款。