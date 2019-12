一家7口民宅凌晨狂燒！父睡夢驚醒先救3人　衝回火場救孩子卻命喪火窟

▲這起事件發生在赫米特(Hemet),位在洛杉磯以東約70英里(約112.6公里)處。影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷/綜合報導

美國南加州一棟民宅27日凌晨1時許發生火災,一家七口從睡夢中驚醒,現年41歲父親莫雷諾(Juan Moreno)先是把愛妻、11歲女兒及一名嬰兒帶離火場後,再回頭試圖營救其他孩子。但遺憾的是,火勢當時延燒速度相當快,莫雷諾這一趟營救行動並沒有出現奇蹟,他最終命喪火窟,4歲及12歲的寶貝女兒在醫院宣告死亡,幸運活下來的8歲兒子則是身受重傷。

綜合CNN、福斯新聞報導,這場火災的起火點位在莫雷諾家中,當時死者妻子最先發現火災,在搖醒莫雷諾後,連忙叫醒孩子們逃命。就在妻子、11歲女兒及一名嬰兒成功逃出火場後,莫雷諾選擇衝回家中,想把2名女兒和8歲兒子也一起救出來。

根據一樓鄰居岡薩雷斯(Daniel Gonzales)的說法,他當時被窗戶破裂的聲音驚醒,接著發現樓上起火,趕緊拿起鞋子、外套等物品就往外衝;就在此時,一陣驚呼聲傳入他的耳裡,「我聽到有位媽媽正在尖叫,嘶吼著『我的寶寶還在裡面』。」

只不過,莫雷諾最終命喪火窟,4歲、12歲的女兒和8歲兒子事後被送往醫院接受治療,但不清楚第一時間逃出火場的死者妻子、11歲女兒及寶寶有沒有受傷。警方表示,4歲、12歲的女孩最終在醫院宣告死亡,8歲男童傷勢嚴重。

當地消防局長布朗(Scott Brown)指出,當時火勢延燒速度相當快,目前當局正在調查起火原因,不排除有可能是聖誕節燈泡用品出現故障的可能。但他強調,儘管知道莫雷諾的離開是因為想要救孩子們,但民眾應該要遠離已經陷入火海的建築物,「一旦逃出來,就待在外面。」

死者親友為這家人在募款網站GoFundMe成立專頁,目前已湧入1萬美元(約新台幣30.3萬元)善款。

Two upstairs windows are completely burned through at an apartment complex where at least three people were killed in a fire around 1:15 this morning. pic.twitter.com/sj5xN6NtWD