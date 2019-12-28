新潟縣海岸漂木船「7屍體化白骨」　船身塗紅色韓文…疑來自北韓

▲木船上載著7具屍體。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／編譯

新潟縣佐渡市的海岸旁發現了一艘破舊的木船，28日早上，警方確認木船上的情況，竟有7具屍體，且「一部分已白骨化」，由於船上有類似韓文，初步判斷是北韓的木船。

綜合日媒報導，27日時，佐渡市素濱地區的巡邏警察在海岸邊發現了一艘破舊的木船，但當時氣候不佳，便等到28日早上，才與佐渡海上保安署一同確認木船的情況，沒想到竟載著7具屍體。

報導指出，7具屍體的一部分都已經成為白骨，恐怕已經過了一段時間。另外，木船船首長7.6公尺、寬4.3公尺，高2公尺，側面以紅色顏料寫著類似韓文的文字及數字。

目前佐渡海上保安署認為，這應該是來自於北韓的木船，但確切的原因、所屬都還需要調查。另外，由於冬季時期多吹西北風，可能還會有北韓木船隨海漂洋過來的可能性，警方提醒民眾若發現類似狀況，不要隨意靠近，先報警處理。

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