新潟縣海岸漂木船「7屍體化白骨」　船身塗紅色韓文…疑來自北韓

▲木船上載著7具屍體。（示意圖／取自Pixabay）
記者林瑩真／編譯
新潟縣佐渡市的海岸旁發現了一艘破舊的木船，28日早上，警方確認木船上的情況，竟有7具屍體，且「一部分已白骨化」，由於船上有類似韓文，初步判斷是北韓的木船。
綜合日媒報導，27日時，佐渡市素濱地區的巡邏警察在海岸邊發現了一艘破舊的木船，但當時氣候不佳，便等到28日早上，才與佐渡海上保安署一同確認木船的情況，沒想到竟載著7具屍體。
【漂着の木造船から7遺体 北か】https://t.co/sv4Ietj4to— Yahoo!ニュース (@YahooNewsTopics) December 28, 2019
新潟県の佐渡島に漂着した木造船の船首部分から、7人の遺体が見つかったことが判明。船首部分には白地に赤の塗料でハングルや数字が書かれており、北朝鮮の船の可能性があるとみて調べている。
報導指出，7具屍體的一部分都已經成為白骨，恐怕已經過了一段時間。另外，木船船首長7.6公尺、寬4.3公尺，高2公尺，側面以紅色顏料寫著類似韓文的文字及數字。
目前佐渡海上保安署認為，這應該是來自於北韓的木船，但確切的原因、所屬都還需要調查。另外，由於冬季時期多吹西北風，可能還會有北韓木船隨海漂洋過來的可能性，警方提醒民眾若發現類似狀況，不要隨意靠近，先報警處理。