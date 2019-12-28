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雲端計算服務大爆發　美國銀行看好微軟收入維持10%增長

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▲▼微軟 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 微軟雲端計算服務成長可期。（圖／達志影像／美聯社）

記者李瑞瑾／綜合報導

美國銀行的數據顯示，微軟（Microsoft）雲端計算領域的增長，可能會在2020年推動這家軟體巨頭的發展；看好微軟收入將繼續以每年10%的速度增長，美國銀行也將微軟目標價提升至200美元。

根據CNBC報導，美國銀行分析師將微軟選為2020年最受歡迎的軟體之一，並將該股票的目標價從162美元提高到了200美元，新的目標較周五（27日）收盤價高出26%。

請繼續往下閱讀...

根據美國銀行給客戶的說明，微軟有幾個關鍵的增長動力，包括遊戲、LinkedIn；此外，雲端計算服務Azure也可望在未來幾年中，在公司年增長率的佔比到達40%以上。說明中指出，「鑑於Azure的利潤率仍未達到相當規模，它是長期毛利率成長的重要驅動力。」

報告稱，微軟的收入可能會繼續以每年10%的速度增長，其商業雲端業務可能很快會超過傳統Windows PC和伺服器領域。

微軟的股價在2019年表現超過了大盤，今年以來截至27日收盤，微軟股價上漲將近6成，而標普500指數則上漲超過3成。

美國銀行表示，人工智慧的興起以及可能在收購後反彈的公司，是2020年軟體行業的主要主題，該銀行的其他首選股票包括Adobe和Salesforce。

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