快訊／索馬利亞汽車炸彈攻擊至少30死　公車滿載大學生遭炸毀

▲ 索馬利亞28日發生汽車炸彈攻擊。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

非洲索馬利亞(Somalia)在當地時間28日上午發生汽車炸彈攻擊,爆炸地點為在政府稅收中心,當時正值人車來往的高峰期,甚至還有一輛滿載大學生的車遭炸毀。官方消息指出,至少有30人死亡,而人數恐再攀升。

美聯社報導指出,索馬利亞首都摩加迪休(Mogadishu)的政府稅收中心附近,在當地時間上午發生汽車炸彈攻擊。至少60名傷者被緊急送往醫院,其中包含數名兒童,還有一輛滿載大學生的公車遭炸毀,目前官方透露的死亡人數為30人,但不排除死亡人數會持續上升,這也是該國近年死傷人數最多的恐怖攻擊之一。

摩加迪休市長Omar Muhamoud則發文指出,這場自殺炸彈攻擊爆炸至少造成90位平民死亡,包含17名警察、4名外籍人士,其中大部分的死者是學生;俄羅斯電視台(RT)也指出,死亡人數恐高達50人。

目前還沒有任何人或組織承認犯案,不過索馬利亞當地與伊斯蘭教有關的青年組織,過去時常在摩加迪休發動類似攻擊,希望能夠推翻由聯合國支持的索馬利亞政府,而該組織兩周前才襲擊了一間,深受政府高官歡迎的旅館,造成5人死亡。

I was informed the death toll stands over 90 including 17 somali police officers, 73 civilians and 4 foreign nationals. May Allah have mercy on the victims of this barbaric attack https://t.co/2c1q4PXE79