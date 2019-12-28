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找尪「做人」4年沒動靜！人妻「腳扭到」滾上老闆床　竟一夜就中聖誕寶寶

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▲▼懷孕示意圖,懷孕,生產,媽媽,媽咪,準媽媽。（圖／pixabay）

▲懷孕示意圖。（圖／pixabay）

記者黃心瑀／綜合報導

外國一名32歲的女網友日前投書到《太陽報》表示，自己是一名已婚8年的人妻，跟老公已經求子有4年的時間，但她的肚皮遲遲沒有動靜；在一次的機會中，她跟已婚並有3個小孩的老闆外出抽菸，返程途中她扭傷了腳並被送回了旅店，兩人就這樣度過了一夜情，但令她最驚訝的是，過沒多久，她就發現自己竟然懷孕了…。

根據《太陽報》報導，這名女網友是一名汽車展廳的接待員，她跟40歲的丈夫已經結婚8年的時間，但一直到現在都沒有小孩，兩人為了這個問題還曾一起去檢查過，但報告都顯示沒有問題，她是真的想要一個孩子，老公也有一樣的想法。

事情發生在12月初，當時鎮上剛好舉行聖誕節尋寶活動，女網友跟老闆一同在一個團隊中，進入到旅館裡尋寶，並且享用一些食物和飲料，隨後兩人到外頭抽菸透氣，但就在返回場地的途中，穿著高跟鞋的她扭傷了腳踝，而老闆則是堅持要帶她去醫務室檢查。

最後女網友被告知腳踝有瘀傷，但疼痛讓她無法爬上自家三樓的公寓，她的老闆也覺得現在請女網友的老公前來也有點晚了，所以他們回到了尋寶的旅館，老闆更幫她開了一間房間要她好好休息。沒想到進了房間之後，兩人眼神一對上就像乾柴遇上烈火，一發不可收拾，就這樣度過了一夜春宵。

隔天女網友起床時，老闆已經不在了，而她則是請老公過來旅館接她，原以為一夜過去甚麼事也不會改變，但她卻在聖誕節前夕慌張地意識到月經遲來，驗孕之後驚訝的發現…自己竟然懷孕了。

對此，有專家給出建議，認為女網友不用那麼早下判斷，如果她跟老公有規律的性生活，那孩子有極大的可能是老公的，請在檢查的時候誠實的跟醫生說，這樣才能確認懷孕的期間；如果這是老闆的孩子，但你仍然想生下他，那勢必得好好的老公溝通；最不願意見到的情況就是成為一名單親媽媽，但老闆仍有法律責任得扶養孩子，在此前小孩可能會被要求進行DNA測試。

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