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超商取貨遭詐騙！收到取貨簡訊先等等　掌握2大重點守住荷包

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▲▼快遞,包裹,外送,取貨。（圖／CFP）

▲ 超商取貨雖很便利，但還是要慎防詐騙。（示意圖／CFP）

記者李瑞瑾／綜合報導

對網購族來說，超商取貨不受時間限制、相當便利，但現在卻有不少人利用超取包裹的便利性展開詐騙，假傳簡訊通知收貨人到店取貨，但卻寄來與實際商品不符的東西，但消費者還是可以在取貨前留意兩大重點、預防自己被騙。

詐騙手法高明，幾乎以假亂真，現在又多了取貨簡訊詐騙手法，電商業者表示，超商取貨三道流程，只要不是私下和賣家聯繫，在正常交易和交寄方式下，取件包裹的收件資料上都會顯示平台的官方名稱，消費者能夠知道是由哪家電商平台出貨，一方面也可以讓超商店員容易辨別。

請繼續往下閱讀...

其次，當商品到店後，消費者會同時收到官方App及貨到簡訊，而簡訊主要以文字通知為主，包括提醒送達門市、交貨代碼、付款金額、領取截止日期，不會另外附上平台或賣場連結。

另外，透過官方物流交易的賣家，只需要申請寄件編號就能直接出貨，不需要私下再詢問消費者收受商品的資訊，為確保消費者的個資隱私，PChome商店街個人賣場指出，「以超商取貨付款的狀況，賣家端只能看到收件超商，看不到買家的電話跟姓名」。

若是真的不幸已經取貨的包裹，退貨方式與退款流程則是參照各家平台不同。據TVBS報導，若是與賣家聯繫無果，則可以尋求物流公司協助，若通知物流公司7天後仍未取得與出貨賣家聯繫，物流公司則會協助退款事宜。

以一般網購流程來說，通常在下單後隔幾天就會收到貨品送達門市的簡訊，消費者在取貨前，最好再多加留2大重點，一是簡訊內容是否跟系統訂單狀態一致，倘若平台系統訂單狀態一直顯示「尚未出貨」，就要提高警覺小心被騙；另外，另外，如果賣家在台灣、收到卻是來自中國的箱子，也別輕易付款

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