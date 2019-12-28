蓬佩奧「私人推特」狂發親民文…請辭意味濃　替競選參議員鋪路

▲蓬佩奧在推特私人帳號發跟兒子玩撲克牌的照片。（圖／翻攝自推特／@mikepompeo）



記者張方瑀／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）多次有傳聞指出，他有意辭職參選堪薩斯州議員。儘管他本人始終未正面回應，但外媒指出，蓬佩奧最近頻頻用個人推特帳號發文，貼文風格和國務卿的官方帳號大相逕庭，貌似有意重新打造個人形象，為參選做準備。

The U.S. strongly denounces the arrest of Pouya Bakhtiari’s parents, and calls for their immediate release. It’s time for the international community to stand together with the Iranian people and hold the regime accountable. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 24, 2019

CNN報導指出，蓬佩奧在平安夜分別用官方帳號與私人帳號發了4則貼文，官方帳號的內容重點擺在關心伊朗局勢，以及感謝美國軍人。個人帳號的發文則大不相同，一則是他與家人在餐桌前邊玩撲克牌邊喝酒的照片，另一則是他和家人在聖誕樹前的自拍照。而到了聖誕節當天，蓬佩奧更在私人帳號放了一張「聖誕快樂」的搞笑動圖。

Nick and me helping Susan in the kitchen over Thanksgiving... we promise to do better tomorrow on Christmas! pic.twitter.com/eSlEhxr49X — Mike Pompeo (@mikepompeo) December 24, 2019

許多人在猜測，蓬佩奧此舉可能是在替辭職參選議員鋪路，因為從12月中開始，蓬佩奧的私人帳號就開始頻繁發文，且文字風格和官方帳號形成鮮明對比。

部分川普的團隊顧問認為，蓬佩奧在成為國務卿之前，曾經當了6年的眾議院議員，不排除會再次辭職參選。甚至有傳言指出，參議院領袖麥康諾（Mitch McConnell）已經開始蒐集蓬佩奧在堪薩斯州的民調。

知情人士向CNN透露，白宮正在擬定可取代蓬佩奧擔任國務卿的人選，包含財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）、國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）、副國務卿畢根（Stephen Biegun）、美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）都在討論名單中，但也有可能在川普確定連任之前，都由「代理」國務卿接替。

►美國務卿蓬佩奧傳「考慮辭職」 轉投入參議員選戰