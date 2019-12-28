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蓬佩奧「私人推特」狂發親民文…請辭意味濃　替競選參議員鋪路

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▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）平安夜私人推特發文。（圖／翻攝自推特／@mikepompeo）

▲蓬佩奧在推特私人帳號發跟兒子玩撲克牌的照片。（圖／翻攝自推特／@mikepompeo）

記者張方瑀／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）多次有傳聞指出，他有意辭職參選堪薩斯州議員。儘管他本人始終未正面回應，但外媒指出，蓬佩奧最近頻頻用個人推特帳號發文，貼文風格和國務卿的官方帳號大相逕庭，貌似有意重新打造個人形象，為參選做準備。

CNN報導指出，蓬佩奧在平安夜分別用官方帳號與私人帳號發了4則貼文，官方帳號的內容重點擺在關心伊朗局勢，以及感謝美國軍人。個人帳號的發文則大不相同，一則是他與家人在餐桌前邊玩撲克牌邊喝酒的照片，另一則是他和家人在聖誕樹前的自拍照。而到了聖誕節當天，蓬佩奧更在私人帳號放了一張「聖誕快樂」的搞笑動圖。

許多人在猜測，蓬佩奧此舉可能是在替辭職參選議員鋪路，因為從12月中開始，蓬佩奧的私人帳號就開始頻繁發文，且文字風格和官方帳號形成鮮明對比。

部分川普的團隊顧問認為，蓬佩奧在成為國務卿之前，曾經當了6年的眾議院議員，不排除會再次辭職參選。甚至有傳言指出，參議院領袖麥康諾（Mitch McConnell）已經開始蒐集蓬佩奧在堪薩斯州的民調。

知情人士向CNN透露，白宮正在擬定可取代蓬佩奧擔任國務卿的人選，包含財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）、國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）、副國務卿畢根（Stephen Biegun）、美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）都在討論名單中，但也有可能在川普確定連任之前，都由「代理」國務卿接替。

►美國務卿蓬佩奧傳「考慮辭職」　轉投入參議員選戰

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