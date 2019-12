蓬佩奧「私人推特」狂發親民文…請辭意味濃　替競選參議員鋪路

▲蓬佩奧在推特私人帳號發跟兒子玩撲克牌的照片。(圖/翻攝自推特/@mikepompeo)



記者張方瑀/綜合報導

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)多次有傳聞指出,他有意辭職參選堪薩斯州議員。儘管他本人始終未正面回應,但外媒指出,蓬佩奧最近頻頻用個人推特帳號發文,貼文風格和國務卿的官方帳號大相逕庭,貌似有意重新打造個人形象,為參選做準備。

The U.S. strongly denounces the arrest of Pouya Bakhtiari’s parents, and calls for their immediate release. It’s time for the international community to stand together with the Iranian people and hold the regime accountable.