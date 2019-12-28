大叔和伴侶「激烈床戰被啃咬香蕉」　5天後冒出恐怖黑洞…整根痿成凹凸狀！

▲男子陰莖遭咬出黑色洞。（圖／翻攝自Visual Journal of Emergency Medicine）

記者陳亭伃／綜合報導

美國亞歷桑納州日前發生一起「特殊」的性臨床案例。一名43歲男子在與伴侶進行性交的過程中，因為激情過頭，伴侶對著男子陰莖龜頭處咬了一口，沒想到直到隔天還是相當疼痛，最後受不了只好就醫尋求協助。然而在褲子一脫之後，連治療的醫師都相當震驚，因為男子的龜頭處出現恐怖的黑色小洞。

根據英國《太陽報》報導，這名不願透露名字的男子在感受到劇烈疼痛的第五天，終於受不了前往醫院求助，他向醫師表示，因為和伴侶在激烈的性交過程中，出現一些「極端的行為」，伴侶在性遊戲中咬了他的陰莖前端。醫師要求男子脫下褲子檢查時發現，陰莖前端已經出現一個黑色的小洞，看起來像是被腐蝕一般。

亞歷桑納大學鳳凰城分校的醫療人員表示，男子的陰莖前方有個約3公分大的黑色「奇怪組織」，看起來像是壞死一般，推測男子該部分的細胞與組織已經壞死，而原因可能是感染或是外傷導致。

這起病例被發表在《急診醫學雜誌》（Visual Journal of Emergency Medicine）上，據悉男子隨即接受傷口清創消毒治療，並將膿液清出，醫師也開了抗生素給男子服用，但仍無法確定是什麼樣的細菌感染。約莫一個月之後，男子的傷口即復原，但傷口處的樣子有些細微的凹凸不平。

發表報告的作者佐斯基（Marc Zosky）表示，患者可能是皮膚潰傷或是感染，這其實相當普遍，是受傷的地方比較稀少，需要仔細進行傷口護理與抗生素治療，甚至嚴重一點還要進行手術治療。