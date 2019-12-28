德鬼島曝光！納粹研發生化武器地　「致命病毒中心」密閉管理…防擴散末日來臨

▲德國里姆斯島的羅福樂研究中心。（圖／達志影像／美聯社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

在德國歷史中，最無法抹去的莫過於「納粹」時期。而近日在德國一個名為「里姆斯」（Riems）的島，被揭開神秘的面紗。在這座里姆斯島上，過去曾是納粹研發生化武器的地方，至今仍延續著相關研究，成為研究病毒的專門研究機構，同時肩負起開發疫苗的任務。

綜合外媒報導，里姆斯島過去在納粹時期，屬於東德的領土，島上一個特殊機構「羅福樂研究中心」（The Friedrich Loeffler Institute）當時負責研究病毒，由德國著名的細菌學家羅福樂（Riedrich Loeffler）成立，同樣也是世界上最古老的病毒研究機構。

儘管東西德在1990年合一，羅福樂研究中心並未受到影響，而是繼續研究致命病毒，並且進行動物試驗研究。目前島上約有80～100種大型動物，包括羊、牛、野豬、羊駝、昆蟲等，研究人員將會將在這些動物身上測試世界上最危險的病毒，包括口蹄疫、伊波拉病毒、豬瘟、禽流感等，一方面在研發出疫苗希望可以抑制這些病毒的擴散與生長。

▲中心內的動物負責接受動物測試。

羅福樂中心副院長康拉斯（Franz Conraths）表示，這裡就像是病毒的監獄一般，因為擁有很多致命病毒，所以人員並須嚴加控管，防止擴散的可能。康拉斯也表示，雖然有進行動物測試，但是有某些病菌可以用培養的方式，就不會透過動物測試，可以減少動物們的負擔，倘若有動物測試結果不佳、太過嚴重，就會進行安樂死，或是研發新的疫苗，有些動物也因此得到治癒。

德國政府自2008年起，已經投入3億歐元(約台幣105億元)升級實驗室的基礎設施，希望可以讓研發疫苗的速度與可行性應對隨時出現的病毒。