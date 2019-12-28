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檯面上冷到男人會怕…普丁御用女發言人「舞會性感熱舞」　黑絲襪配窄裙辣翻

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▲▼俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃認為，國際社會對俄態度明顯改善。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯政壇有如電影般角色，男的帥女的美。過去曾受到俄羅斯總統普丁大力讚賞的外交部女發言人札哈羅娃（Maria Vladimirovna Zakharova），平時在鏡頭前堅定高冷的眼神，連闖盪政壇多年的男人都要敬畏三分，近日卻出現一段她熱舞的影片，穿著黑絲襪、短窄裙，與平時印象大跳脫，引發網友熱烈討論。

綜合俄媒報導，札哈羅娃日前參加一場俄羅斯外交部的新年晚會，在喝過一點小酒之後，她興致大開，於是跟一名男子在舞會中當眾跳起舞，這跟札哈羅娃平時的對外形象有很大的出入，就連在場的人也都被她嚇了一跳，紛紛拿起手機記錄下「高冷女子反差萌」的一刻。

▲扎哈羅娃熱舞。（圖／翻攝自Youtube）

▲扎哈羅娃熱舞。（圖／翻攝自Youtube）

事後札哈羅娃也將影片上傳到網路上，大方表示，「本就該好好工作、更該好好休息！」其實過去札哈羅娃就曾多次在公開場合跳舞，甚至不管是在記者會上或是上班，都會敬業穿著黑絲襪、高跟鞋的完整套裝。

札哈羅娃因為有著高專業度、外語能力也相當優秀，雖然掛名外交部發言人，但眾人皆知就是普丁的發言人，常在公開場合中替普丁發言。而除了俄語、英語之外，札哈羅娃也說著一口流利的中文，也難怪成為普丁的愛將。

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