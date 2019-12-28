福島核電廠內部曝光！反應爐輻射量高150萬倍　調查組只能待15min

▲先前福島第一核電廠4號機組燃料棒被取出。（圖／CFP）

記者林瑩真／編譯

2011年3月11日，福島第一核電廠因東日本大地震而損壞，成為自1986年車諾比核電廠事故後，最嚴重的核能事故，約1300人在事故後身體健康惡化而死去。如今，日本原子力規制委員會重啟調查，27日公開發生氫氣爆炸的3號反應爐內部影像，目前仍有有高度核汙染殘留。

綜合日媒報導，9年前的核災事故中，3號反應爐爐心熔毁、氫氣爆炸掀翻屋頂，目前最高層的5樓已經清除完廢物，正在提取核燃料池內的燃料，但下方的樓層還未清除乾淨，影片中能看見殘留著機器、瓦礫等。

由於爆炸導致1樓至3樓的階梯破損嚴重，3樓支撐橫梁也彎曲，水泥牆面、鋼筋損壞，導管和通風管也被壓扁，調查小組最多只能到達3樓，不能進一步前往遭嚴重破壞的4樓。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

原子力規制委員會指出，調查小組最多只能到達3樓，且各個樓層都殘留著高度核汙染，特別是2樓，輻射量高達每小時150毫西弗（每小時15萬微西弗），因此調查小組必須在15分鐘內結束調查，並迅速離開。

根據國際輻射防護組織ICRP標準，非背景輻射的游離輻射，一般人為造成之輻射年劑量不超過1毫西弗（1 mSv/yr），等於每小時0.1微西弗（0.1μSv/h），調查小組在2樓時所承受的是比標準高150萬倍的輻射劑量。

這是原子力規制委員會5年來，第一次重開福核災事故分析檢討會，未來將持續調查，在2020年中整理一份報告書。另外，原子力規制委員會表示，3號反應爐未來也需要進行除去輻射污染（簡稱除染）的作業。

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