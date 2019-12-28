滑雪客遇雪崩...被1公尺深大雪「活埋5hrs」生還！救難隊讚奇蹟

▲瑞士和奧地利山區都發生雪崩。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

瑞士和奧地利的滑雪勝地陸續發生4起雪崩，許多人遭到活埋，不過總算有好消息傳出。在奧地利上施蒂里亞（Upper Styria）的山區裡，一名26歲的滑雪客被大雪活埋了5個小時之後，幸運生還並被救援隊救出，救難人員表示這是非常罕見的狀況。

26日下午，也就是雪崩發生當天，一名男子向警方報案指出，這名26歲的滑雪客沒有回來，他的手機收到對方的無線電訊號，但只聽得到雜音，大約2個小時之後，救援隊靠著偵測收發器位置，順利找到失蹤男子的位置，在搜救犬的協助之下，順利在1公尺深的雪中把人救出，男子已經在雪下被埋了5個小時，但除了失溫之外，沒有受傷。

施蒂里亞山區救援隊的成員史蒂芬（Stefan Schröck ），在這樣被大雪覆蓋的情況下，人根本就無法動彈，「這名男子真的幸運極了，他身上帶著足夠的空氣包，幫助他被埋起來的時候，有足夠的氧氣可以呼吸」。而這樣的情況相當罕見，在阿爾卑斯山地區可能20年才會出現一次。

他指出，雪崩的黃金救援時間是15分鐘，之後就難以有機會存活，若是能夠在雪下生存超過一小時，就說明是有足夠的氧氣。

▲瑞士安德馬特，救難人員正在搜索救援。（圖／達志影像／美聯社）

另外，在瑞士度假勝地安德馬特（Andermatt）也發生雪崩，已知有兩人受到輕傷送醫，另外有4人自行逃生，都沒有受傷，警方發言人則表示，目前還不確定有多少人被埋在雪下，搜救行動持續進行中。