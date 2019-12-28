「反擊」破壞者！印度預防性拘留4500名穆斯林　沒收財產還拍賣

▲印度反「公民法」示威導致至少25死。（圖／路透，下同）

實習記者曾筠淇／綜合報導

印度在12月11日通過了《公民身分修正法案》（CAB或CAA），雖保障受宗教迫害的難民，卻唯獨排除「穆斯林」，進而引發強烈反彈。北方邦（Uttar Pradesh）的警方一直以武力鎮壓反抗的民眾，目前已逮捕至少700人，並預防性拘留4500多人，如果有破壞公共資產者，則會沒收其財產並拍賣。

據非營利組織「人權觀察」（Human Rights Watch）指出，印度近期通過的《公民法》被認為有歧視穆斯林之嫌，因此有許多示威者投身抗議活動，導致有至少25人身亡，數百人被捕。喪生者中，有18人來自北方邦，5人來自阿薩姆邦（Assam），2人來自卡納塔克邦（Karnataka），且被殺害者多為穆斯林，甚至還有一名死者年僅8歲，另外也有數十名因此警察受傷。

抗議者與警察的暴力衝突大多集中在北方邦，北方邦的首席部長約基.阿迪亞娜斯（Yogi Adityanath）決定對抗議者展開「反擊」。北方邦的警方在21日時表示，他們已經逮捕了700多人，並預防性拘留4500人，其中有不少被捕者面臨嚴重的指控，包含殺人未遂、非法集會、毆打公務員、恐嚇、以致命武器搗亂等。

約基.阿迪亞娜斯聲稱，「所有破壞公共資產的人，都將沒收全部財產並拍賣」，以彌補政府的損失，當地為了鎮壓反抗民眾，也已封鎖了約70家商店。

據英國《泰晤士報》（The Times）報導，不少穆斯林男子在反《公民法》的抗議活動中破壞警棍、機車等，因此恐怕會面臨財產被沒收的情況。軍事人員及警方都在北方邦部署，當地抗議活動變得越漸猛烈，他們就以野蠻的方式進行逮捕，以遏止暴力。