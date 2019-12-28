媽注射屎尿進點滴袋！　15歲癌兒「血液嚴重感染」：這是為了他好

▲艾兒博茲（Tiffany Alberts）因謀殺罪入獄7年。（圖／示意圖／取自免費圖Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國印第安納州（Indiana）一名44歲母親，在點滴袋中注射自己的屎尿，造成患有癌症的15歲兒子血液嚴重感染，因而被判處7年徒刑。她辯稱這麼做「是為了他好」（for his own good），但她被捕後，兒子的病情恢復快速。

《大都會報》（Metro）報導，學校教師艾兒博茲（Tiffany Alberts）因意圖謀殺自己兒子，於美東時間26日被判刑確定，將要入獄服刑7年。她歇斯底里的事蹟引起當地社會關注，噁心又讓人難以置信。

整起事件因印第安那州雷利兒童醫院（Riley Children's Hospital）醫師群的通報，才得以曝光；艾兒博茲的兒子安迪（化名）因患有白血病，住進醫院接受化療療程，後來卻頻頻發生血液嚴重感染。由於化療和強效的血液感染藥物同時治療可能會致死，醫生們不得不暫停他的療程2個月，先將突發狀況處理好。

醫師將安迪的血液樣本送驗後，顯示感染源是來自於人類的排泄物，而當護士調閱監視器比對後，發現艾兒博茲會偷偷在安迪的點滴袋裡注射不明物體，行為相當可疑。

艾兒博茲起初辯稱她注射的只是水，因為她想要稀釋讓兒子痛苦的藥物，後來面對檢察官才改口坦承，注射的是自己的糞便，「這樣做是為了他好」。她說安迪現在接受的治療不夠完善，想要靠著加重他的病情，讓他轉移到更高樓層接受更好的治療。

事實證明艾兒博茲並沒有將兒子置之死地後生，反而將他推向更危險的情況。頻發的血液感染不僅降低安迪的存活率，還讓他日後復發的風險激增。