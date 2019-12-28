闖美軍基地拍照　中國男辯「想拍日出」…手機一開鐵證打臉

▲美國佛州基威斯特（Key West）海軍航空基地。（圖／翻攝自美國海軍官網）

記者詹雅婷／綜合報導

中國一名廖姓男子26日清晨擅闖佛州基威斯特（Key West）海軍航空基地，他先是在周邊圍欄外頭徘徊，接著從岸邊岩石區進入基地，期間不顧一旁人士「闖入管制區」的警告，拿起手機拍攝軍事設施。最終，廖男遭到當局逮補，被控進入海軍基地拍攝國防設施的罪名，但他辯稱，他只是想要拍日出。

綜合美聯社、南華早報報導，事發於26日當地上午6時50分左右，27歲廖柳尤（Lyuyou Liao，音譯）現身基地圍欄外頭，接著拿著手機進入管制區，拍下敏感軍事設施附近的政府大樓。根據目擊者的說法，當時廖柳尤闖入的地方正是「Truman Annex」禁區。

隨後，在場的美國憲兵（US Military Police）立刻發現廖柳尤用手機拍照，便走向廖柳尤，檢查他手機內的照片，接著隨即通知聯邦探員。最終，廖柳尤被當局逮捕，罪名為進入海軍基地拍攝國防設施。根據起訴書內容，廖柳尤利用不流利的英文向探員說明，他當時只是想要拍攝日出；但最終卻被發現，他手機裡面有多張基地設施的照片。

事實上，這並非佛州基威斯特（Key West）海軍航空基地設施被中國籍男子偷拍的第一起案件。2018年9月，自稱音樂系學生的男子趙千里（Zhao Qianli）也因闖入海軍基地被捕，儘管他宣稱自己當時正在四處旅遊，是因為「迷路」才不小心誤闖基地；只不過，他的手機以及數位相機都有多張政府大樓、軍用天線的照片和影片，最終被判入獄一年。