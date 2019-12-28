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迪士尼樂園頻遭騷擾！「米妮」被阿公揉胸3下　阿嬤拍打「米奇」導致扭傷

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▲▼迪士尼,迪士尼樂園,米奇,米妮。（圖／達志影像／美聯社）

▲迪士尼人偶近來頻遭「不當觸摸」騷擾。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

到迪士尼樂園玩除了遊樂設施外，最大的看點就是和各種角色人偶拍照。不過，扮演這些人偶並不容易，他們必須有豐富的操偶經驗，還要能忍受高溫所帶來的職業傷害，但除了這些之外，最讓人擔心的就是碰到「故意騷擾」。美國迪士尼樂園就接連傳出，「唐老鴨、米奇、米妮」遭到拍頭拉扯，更有「迪士尼公主」遭到襲胸。

美聯社報導指出，加州橘郡（Orange County）警方表示，本月已經接獲至少3起迪士尼員工報案，指他們在穿著布偶裝的期間，遭到遊客「不當觸摸」導致受傷。其中一名員工表次，他在穿著米奇布偶裝的時候，一名奶奶帶著他的孫子前來合影，沒想到這名奶奶竟然用力地拍打他的頭部，導致他頭套下滑，脖子扭傷送醫。

不過涉案人的女婿謝爾（Boone Scheer）表示，他們並非故意拍打，奶奶只是為了告訴孫子，這隻巨大的老鼠沒有什麼好害怕的。謝爾還提到，當時在場的工作人員並無阻止他們，也不清楚迪士尼有不准觸摸人偶的規定，「畢竟他們都會和遊客擊掌、擁抱。」

除此之外，還有一名51歲男子在去年11月，涉嫌觸摸一名「迪士尼公主」的胸部遭到逮捕。還有一名扮演米妮的女員工表示，她在和一名男子擁抱時，他竟突然狂摸她的胸部至少三次，後來確認涉案男子是來自明尼蘇達州61歲的奥伯莫勒（Gary Obermoller）。儘管他堅決否認，但在其他員工的指認下，迪士尼樂園也決定禁止奥伯莫勒進入任何一個樂園。

另外，一名扮演唐老鴨的員工表示，她12月3日在餐廳內和遊客見面時，有名年約60歲的婦人詢問是否可以親一下唐老鴨的臉頰。沒想到就在員工答應後，該名婦人竟對著她上下其手，甚至還把手伸入布偶裝內，還追著她不放。最後在其他工作人員和婦人的家屬阻止下，婦人才罷手。警方表示，該名婦人患有失智症，所以員工也決定不提告。

迪士尼發言人芬格（Andrea Finger）在聲明中表示，每個人在工作中都應該感到安全，迪士尼鼓勵員工在任何不舒服的情況下挺身而出，「我們提供多種資源來保護員工的健康，包括現場的維安人員，他們會做出反應，如果有需要，他們會隨時待命。」

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