受虐女子得來速點餐…「眼神+嘴型」求救　麥當勞店員秒懂報警

▲受虐女子在麥當勞得來速向店員求助。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國加州一名婦女日前到麥當勞時，趁機向櫃台店員發出求救訊號，原來該名女子長期被同行的男子施虐，甚至拿槍威脅。所幸在店員機靈報警之下，警方順利在「得來速」將該名男子逮捕，並在車廂內找到幾把偷來的槍枝。最後該名男子也被依恐嚇威脅、偷竊、非法持有武器等罪名起訴。

CNN報導指出，加州聖華金郡（San Joaquin County）一名女子24日下午2點多時，走進麥當勞洛迪分店（Lodi）向櫃檯人員求救，留下車牌號碼要求店員報警，並希望店員將她藏起來。接著女子就前往洗手間，出來後準備再次前往櫃台點餐時，同行的男子瓦倫索拉（Eduardo Valenzuela）卻一把將她拉住，要求她用得來速點餐。

當車子開進得來速點餐窗口時，女子仍繼續用嘴型和眼神告訴店員「救我」（help me），店員見狀立刻通知剛抵達店內的警察。警方也馬上衝向得來速車道，將這名女子救出。女子向警方表示，瓦倫索拉時常對她施虐，當天也是用槍逼迫她開車送他去探視家人。

警方也隨後在車廂內發現偷來的槍枝，並立即逮捕了瓦倫索拉，他也被依恐嚇威脅、偷竊、非法持有武器等罪名起訴，保釋金為36萬美元。

麥當勞母公司黃金州餐廳集團（Golden State Restaurant Group）也指，他們旗下每間餐廳都是獲得認證的「安全庇護所」（Safe Place），若民眾有任何困難需要協助，店家都會立刻伸出援手。