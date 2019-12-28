更新／找到殘骸了！夏威夷觀光直升機墜毀小島山區　發現6乘客遺體

▲直升機原定飛抵的納帕利海岸。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

10:42更新

綜合外媒報導，搜救隊已經在考艾島山區發現其中6具遺體，還未確認遺體身分，目前已經通知乘客家屬。不過，由於當地濃霧影響，現階段搜救行動已暫停，預計29日上午繼續展開第7人的搜救行動。

夏威夷一架載有7人的觀光直升機26日飛往考艾島（Kauai）時失聯，而當地政府表示，搜救隊27日上午在考艾島東部山區找到機體殘骸，目前正加派人力尋找失蹤的機內人員，即使機會渺茫，仍希望能找到倖存者。

當地政府27日發出聲明，搜救隊已經在考艾島東部山區，努亞洛洛（Nualolo）海岸附近的寇基（Kokee）州立公園附近，找到失事的直升機殘骸，不過未在附近發現任何乘客。考艾島消防局長Sol Kanoho表示，已經派出更多人力在周圍搜索，希望能找到倖存者。

考艾島市長德瑞克（Derek Kawakami）也說，當局正在盡一切努力，「我們的思念與祈禱與家屬童同在。」

▲美國海岸防衛隊全力搜索倖存者。（圖／達志影像／美聯社）



這架直升機原本預計26日下午5點21分抵達考艾島納帕利海岸（Nā Pali Coast），卻遲遲未收到任何信號，據《夏威夷新聞》（Hawaii News Now）報導，有關部門最後一次與這架直升機取得聯繫是在下午4點40分左右，當時駕駛稱，這架直升機正在離開懷默亞峽谷（Waimea Canyon）地區。

檀香山海岸警衛隊聯合救援中心負責人考克斯（Robert Cox）表示，目前當地氣候狀況不佳，雲層較厚、能見度低，不過救援人員有充分訓練，希望能盡快找到倖存者。美國海岸防衛隊、美國海軍直升機中隊也派出偵察機協尋。

►載7人直升機夏威夷失聯！飛考艾島觀光傍晚未歸 電子定位沒訊號



「周末超殺快閃」太妍、宋智孝大推～懶女人必備超舒服