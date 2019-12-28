頭彩54億！歐洲樂透夫妻成「23畝花園宅邸大地主」　他爽花8年過世了

▲威爾（Colin Weir）和前妻克里斯汀（Christine），得獎時開香檳慶祝。（圖／翻攝自臉書「Colin Weir」）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘇格蘭一對夫妻2011年中了歐洲樂透（EuroMillion）頭獎，一夕間財產暴增1.61億歐元（約新台幣54億元），打破英國紀錄，並成為蘇格蘭排行第22名的富豪。不過丈夫享受億萬富翁的滋味還不超過10年，就因病身亡，享年71歲。

英國《太陽報》報導，威爾（Colin Weir）和當時還是老婆的克里斯汀（Christine），在2011年7月獨得近162億歐元後，立刻登上《週日時報》的富豪榜，第一個買的東西就是蘇格蘭體育界傳奇芒福特（Arthur Montford）愛穿的夾克款。

他們花費85萬歐元（約新台幣2851萬元），在市郊買下了有4間臥室的樓房，附帶23英畝的花園，還有周遭林地。威爾當時說，之所以不像其他人砸大錢成為小島島主，是因為不想和重要的親朋好友分開，成了與世隔絕的孤單暴發戶。

身為足球迷的2人，2013年特地成立慈善基金，資助當地的足球俱樂部，同時也出資75萬歐元（約新台幣2515萬元），投資「派翠克西索足球俱樂部」（Partick Thistle Football Club），讓他們建造西索威爾青年學院，和柯林威爾體育館。到了今年11月，威爾甚至承諾股份的百分之55，將在2020年3月，直接轉讓給一個球迷團體。

威爾和克里斯汀今年年初結束了38年的婚姻，2人對外共同聲明指出，離婚過程和平不傷感情；離婚不到一年，威爾就因一場短促的病發去世了，享年71歲。他的律師27日證實，「帶著深深傷感的，我們宣布柯林威爾患病不久後，在今天去世了。我們希望在這個感傷的時刻，各界能夠讓他的親友保有隱私。」