　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

頭彩54億！歐洲樂透夫妻成「23畝花園宅邸大地主」　他爽花8年過世了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼頭彩54億！歐洲樂透夫妻成「23畝花園宅邸大地主」　他爽花8年過世了。（圖／翻攝自臉書「Colin Weir」）

▲威爾（Colin Weir）和前妻克里斯汀（Christine），得獎時開香檳慶祝。（圖／翻攝自臉書「Colin Weir」）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘇格蘭一對夫妻2011年中了歐洲樂透（EuroMillion）頭獎，一夕間財產暴增1.61億歐元（約新台幣54億元），打破英國紀錄，並成為蘇格蘭排行第22名的富豪。不過丈夫享受億萬富翁的滋味還不超過10年，就因病身亡，享年71歲。

英國《太陽報》報導，威爾（Colin Weir）和當時還是老婆的克里斯汀（Christine），在2011年7月獨得近162億歐元後，立刻登上《週日時報》的富豪榜，第一個買的東西就是蘇格蘭體育界傳奇芒福特（Arthur Montford）愛穿的夾克款。

他們花費85萬歐元（約新台幣2851萬元），在市郊買下了有4間臥室的樓房，附帶23英畝的花園，還有周遭林地。威爾當時說，之所以不像其他人砸大錢成為小島島主，是因為不想和重要的親朋好友分開，成了與世隔絕的孤單暴發戶。

身為足球迷的2人，2013年特地成立慈善基金，資助當地的足球俱樂部，同時也出資75萬歐元（約新台幣2515萬元），投資「派翠克西索足球俱樂部」（Partick Thistle Football Club），讓他們建造西索威爾青年學院，和柯林威爾體育館。到了今年11月，威爾甚至承諾股份的百分之55，將在2020年3月，直接轉讓給一個球迷團體。

威爾和克里斯汀今年年初結束了38年的婚姻，2人對外共同聲明指出，離婚過程和平不傷感情；離婚不到一年，威爾就因一場短促的病發去世了，享年71歲。他的律師27日證實，「帶著深深傷感的，我們宣布柯林威爾患病不久後，在今天去世了。我們希望在這個感傷的時刻，各界能夠讓他的親友保有隱私。」

ET快訊
雞排妹拍火辣婚紗照「低胸滑落」！2顆半球彈出…黑黑一塊露出曝
韓國瑜爆「和李佳芬大吵」隱藏內幕！全家「受傷太深」爆瘦4公斤
年收16億男星搭經濟艙吃泡麵被拍！起底本尊是「電影大咖」網讚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

迷信「日食治殘疾」！印度村民挖坑活埋小孩…剩頭卡地面哭叫

找到殘骸了！夏威夷觀光直升機墜毀小島山區　機上7人生死未卜

探測車「機會號」陣亡　最後拍下的354張火星絕美全景照曝光

頭彩54億！歐洲樂透夫妻成「23畝花園宅邸大地主」　他爽花8年過世了

手機充電爆炸　印度人妻遭活活燒死！鄰居曝：有半夜充電的習慣

堪薩斯州飛機工廠爆炸「4公里外都在震」　至少15傷1人命危

喬治麥可聖誕節逝世　妹妹「3年後忌日當天」也走了

女兒受虐失蹤10年「託夢媽媽」　前夫家化糞池一挖驚見白骨！

起飛19秒撞民宅！哈薩克飛機「斷成數截」12死49重傷　生還者：像電影一樣

孩子魂斷車輪下　母猴悲傷緊抱　始終不願放手

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

電眼正妹棄鴻海高薪轉戰調查局！她低調求學...爸「超硬背景」曝光

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

霍思燕自爆老公7年前肉麻話告白！　杜江傻眼：老底兒都扒光了

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

SuperMami超級媽咪-禮物包裝小妙招！讓禮物質感大加分

迷信「日食治殘疾」！印度村民挖坑活埋小孩…剩頭卡地面哭叫

找到殘骸了！夏威夷觀光直升機墜毀小島山區　機上7人生死未卜

探測車「機會號」陣亡　最後拍下的354張火星絕美全景照曝光

頭彩54億！歐洲樂透夫妻成「23畝花園宅邸大地主」　他爽花8年過世了

手機充電爆炸　印度人妻遭活活燒死！鄰居曝：有半夜充電的習慣

堪薩斯州飛機工廠爆炸「4公里外都在震」　至少15傷1人命危

喬治麥可聖誕節逝世　妹妹「3年後忌日當天」也走了

女兒受虐失蹤10年「託夢媽媽」　前夫家化糞池一挖驚見白骨！

起飛19秒撞民宅！哈薩克飛機「斷成數截」12死49重傷　生還者：像電影一樣

孩子魂斷車輪下　母猴悲傷緊抱　始終不願放手

快訊／大陸十三屆全國人大三次會議2020年3月5日在京召開　將審民法草案

寶寶嗆到「滿臉奶」！護理師不立即處理竟發IG　社會局將開罰

搶票大戰輸了別灰心！高鐵今凌晨起釋出「逾期未取車票」

迷信「日食治殘疾」！印度村民挖坑活埋小孩…剩頭卡地面哭叫

北投暗夜氣爆1人成焦屍　撞球場老闆一句「有好戲看」警將傳喚到案

他表演正港「蜻蜓點水」爆紅　習武20年還曾演過電影

找到殘骸了！夏威夷觀光直升機墜毀小島山區　機上7人生死未卜

馬英九Q版貼圖來了！「死亡之握」、「鹿茸」等24種搞怪自嘲梗

波拉斯去年狠批藍鳥窮酸　如今簽下柳賢振改口大讚

渣男撞臉「八兩金」騙爆三重妹　小女友剛借10多萬護愛…得知殘酷真相

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

國際熱門新聞

泰救援洞穴少年　又有第2人去世

媽從9樓屋頂推下2稚子　跟著跳下

英預言家「2020年預言震撼彈」　日本被強震爆襲釀「東奧危機」

她失蹤10年託夢　化糞池挖出白骨

家裡蹲25年拒出房門！沒洗澡照曝：每天等餵食

小學生和爆乳女約會　送4萬iPhone X

失落千年宮殿　發現馬雅菁英宮殿　

男「月花650」苦1年...成功娶嬌妻

孩子魂斷輪下　母猴緊抱不放手

起飛19秒墜毀！哈薩克空難12死49重傷

耶誕節放火　兇狠陸龜無罪釋放

北韓高麗航空2020空姐月曆曝光

喬治麥可聖誕節逝世3周年　妹也走了

考艾島觀光　7人直升機夏威夷失聯

更多熱門

相關新聞

童玩節特別獎送汽車 幸運兒是她

童玩節特別獎送汽車 幸運兒是她

近70萬元童玩特別獎汽車幸運兒出爐了！宜蘭童玩節加碼推出「來童玩送汽車」活動，在18日閉幕典禮第1次公開抽獎，依活動辦法公告票號並限期7天內領獎，但一直沒有人出面，27日在宜蘭文化局舉行第2次公開抽獎，由現場民眾抽出中獎號瑪，得獎人為申購「童玩護照」的江小姐！

威力彩頭獎飆20.5億！科技公司集資30萬搏大獎

威力彩頭獎飆20.5億！科技公司集資30萬搏大獎

五燈獎得主溫梅桂　東馬辦音樂會

五燈獎得主溫梅桂　東馬辦音樂會

21歲負債男買「彩虹糖」中4千萬

21歲負債男買「彩虹糖」中4千萬

七夕商圈尋寶落幕 魏嘉賢贈MacBook Air

七夕商圈尋寶落幕 魏嘉賢贈MacBook Air

關鍵字：

歐洲樂透 EuroMillions得主

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

網爆「彭于晏張鈞甯台北結婚」！工作室跳出秒回

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

高以翔過世滿1個月…女友心碎首發聲！

全球百大帥哥美女瘋傳！子瑜跌到第15名

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

分手妹遇雞排店老闆…一個暖舉淚崩！

寶寶嗆到「滿臉奶」　護理師竟笑發IG

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

獨／鄭亞確定下車「掰了2年《女兵》」

學者預測「一個前提下」：韓國瑜可50萬票小勝

韓國瑜下猛藥打蔡　黃暐瀚揭逆轉關鍵

泰救援洞穴少年　又有第2人去世

寶媽3度罹癌「骨灰罐都選好了」：我在享受剩餘人生

陳綺貞淪小三「不知情」　律師說話了

人妻開房被打槍！人妻邀他「摩鐵陪睡」

更多

最夯影音

更多
小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...
我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面