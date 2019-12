▲喬治麥可逝世三年,妹妹也因身理狀況過世。(圖/環球提供)

記者張靖榕/綜合外電報導

以「轟!合唱團」出道的已故英國男歌手喬治麥可,2016年於聖誕節過世,他的妹妹帕納優托(Melanie Panayiotou),巧合地在他逝世3周年當天,也被發現死在公寓裡。

1963年生的喬治麥可在80年代大紅大紫,多首歌曲在英美爆紅後,至今仍在世界各地流傳。他在1988年單飛後成為歐美最受歡迎男歌手之一,知名歌曲包括《離去之前叫醒我》(Wake Me Up Before You Go Go)、《無心的呢喃》(Careless Whisper)等,唱片銷量超過1億張。

喬治麥可2016年耶誕節當天,因久染肺炎最終器官衰竭死亡,享年53歲。BBC報導,2019年12月25日,喬治麥可逝世3周年,帕納優托也因自然原因,在倫敦西北郊的公寓中死亡,享年55歲。

帕納優托家人證實,她「死得很突然」;「轟!合唱團」另一名成員瑞吉里(Andrew Ridgeley)表示,帕納優托的死是個悲劇,他的心與家屬同在。