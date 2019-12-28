起飛19秒撞民宅！哈薩克飛機「斷成數節」12死49重傷　生還者：像電影一樣

▲福克公司製造的「福克100」（Fokker 100），編號Z9-2100客機撞入民宅。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

哈薩克「Bek Air」一架載近百人的飛機失事墜毀，目前至少12死49重傷17人命危，死亡人數可能會增加。生還者表示，起飛後突然感覺到飛機開始下墜，並非垂直的下墜，而是以某種角度墜落，「飛機就像失去控制一樣」。

CNN報導，「Bek Air」一架福克公司製造的「福克100」（Fokker 100）飛機，編號Z9-2100，27日上午7點20分左右，自阿拉木圖起飛往阿斯塔納，升空19秒後卻失控撞進一處2樓高民宅，機身斷裂；民宅被撞破大洞外，撞擊側也呈現嚴重傾斜。警消耗費一段時間後終於抵擋，目前已將傷者分別送往附近醫院。





▲▼ 機身斷裂成數節，雜物四散各處。（圖／Twitter@H_Aram）

機上乘客93人加上5名機組員共98人，卡在機場附近「 Kyzyl Tu」村莊的一處民宅，至少12人死亡，所幸機身並未爆炸或起火，否則會造成更嚴重的傷亡。據哈薩克行動委員會指出，獲報飛機失事後，約出動了40輛救護車和救護人員前往救援，到達現場後立即協助將傷者抬出飛機。

一名倖存者向當地媒體表示，飛機開始下墜後，四周都是「恐怖的聲音」，「飛機變成斜飛，一切都像電影一樣，尖叫、大吼，人們都在哭。」另一名倖存者同樣提到飛機以一個角度飛行，「感覺就像飛機已經失去控制了」。





▲副總理斯克萊爾（Roman Sklyar）指出，飛機墜毀前，機尾曾擦撞跑道地面2次。（圖／路透）

哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）表示遺憾，政府單位會盡全力搶救，並提供給所有受難家庭1.05萬美元（約新台幣315萬元），並會再給予適當補助。副總理斯克萊爾（Roman Sklyar）指出，飛機墜毀前，機尾曾擦撞跑道地面2次；他說，調查委員會之後會向大眾說明，失事原因究竟是機組員的人為疏失，或是機身問題。

救護人員表示，包含6名孩童在內的53名傷者，已被就近送往當地醫院；阿拉木圖機場官方指出，其中到院的17人在命危狀態。當地媒體稍早報導死亡人數已攀升至15人，不過醫院發言人回應《路透社》記者，12人和15人的誤差是因為資訊的錯誤。