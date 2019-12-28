載7人直升機夏威夷失聯！飛考艾島觀光傍晚未歸　電子定位沒訊號

▲夏威夷考艾島那帕利海岸。（圖／夏威夷觀光局／gohawaii.com）



記者王致凱／綜合報導

美國海岸防衛隊（US Coast Guard）表示，夏威夷一架載有7人的觀光直升機，當地時間26日飛往夏威夷考艾島後逾期未歸，當局也沒有收到直升機電子定位信號。目前，海岸防衛隊已經出動直升機前往搜尋。

美國海岸防衛隊夏威夷當地時間26日晚間（台灣時間27日下午）發表聲明說，檀香山聯合救援協調中心值勤人員接獲直升機業者報案稱，旗下一架觀光直升機原訂當天下午5時21時返航，卻直到6點時許仍失聯。

據悉，該架直升機乘員包括1名飛行員和6名乘客，飛往考艾島（Kauai）納帕利海岸（Nā Pali Coast）遊覽。據悉，6名乘客中包含2名兒童，而直升機雖然有電子定位裝置，但當局目前並未接收到任何信號。

海岸警衛隊已經派出一架MH-65型直升機前往考艾島搜索，當地時間午夜左右，美國海軍直升機中隊也加入搜索行列，未來若有需要，也有可能派出更多偵察機和直升機投入救援。

據悉，目前考艾島當地天氣狀況不佳，有雲層和降雨，能見度約6.4公里。考艾島位於檀香山西北方，為夏威夷群島第四大島，但島上大部分地區屬於州立公園或自然保留區，乘坐直升機從高空俯瞰島上景觀是夏威夷的熱門旅遊活動之一。

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