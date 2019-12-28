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孩子魂斷車輪下　母猴悲傷緊抱　始終不願放手

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▲母猴把孩子抱在胸前，讓已經沒有生命的身體緊貼著自己，就像以前那樣。(圖／克魯格國家公園影片截圖)

母猴把孩子抱在胸前，讓已經沒有生命的身體緊貼著自己，就像以前那樣。(圖／克魯格國家公園影片截圖)

國際中心／綜合報導

南非「克魯格國家公園」(Kruger National Park)日前出現讓人鼻酸的一幕。一隻小猴子在過馬路時不幸被車撞死。母猴抱著孩子的屍體，堅持不願放手。

這隻可憐的母猴據信是一隻雌性的狒狒。從園方發布的影片顯示，悲劇發生後，母猴怔怔的抱著小猴子的屍體，後來，牠用手梳理孩子的尾巴，剔走一些跳蚤，仿彿牠的孩子可能仍然活著。

她似乎很困惑。接著，也把孩子抱在胸前，讓這具已經沒有生命的身體緊貼著自己，就像以前無數次母子相處時的情形一樣。這時候，另一隻狒狒走過來，看看究竟發生了什麼事，但母猴沒有理會牠，仍繼續沈思在自己的世界裡，繼續為牠已逝的孩子梳理毛髮。

這支影片在聖誕節翌日由「克魯格國家公園」上傳到Youtube的公園官方頻道，迄今已被點擊超過2000次。影片的字幕寫著：「年度最悲傷的自然界影片」。另外，它也對駕駛人提出警告說：「公園內限速是有原因的。這支影片顯示了堅持這一點的重要性。」

這個悲慘的故事引起發了大眾的共鳴，他們同情這隻不幸的狒狒。許多網友表示，母猴知道牠的孩子已經死了，但是， 除了把悲傷留給自己，牠還能做些什麼呢？

影片內容可能會引起不適或反感，請斟酌觀看　　

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