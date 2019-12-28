　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台指期日均交易15萬口、契約價值3000億元　臺股期貨指數助掌握動向

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台股今天大漲135點，以11836點做收，盤中一度衝高至11875點，再度改寫29年來的新高記錄。台積電今天盤中股價一度來到334.5元，再創歷史新高。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台指期以台股作為交易標的。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

期交所掛牌的臺股期貨契約（臺指期）以台股加權指數作為交易標的，已是期貨市場最具代表性的旗艦商品；觀察去年一般交易時段之臺指期日平均成交量達15萬口，若以當日結算價換算為契約價值，每日平均成交的契約價值逾3000億元；臺灣指數公司表示，如此熱門的期貨商品，需要有能比照股價指數這樣的指標，讓市場參與者很簡單地觀察臺指期價格的變化，所以開發設計「臺股期貨指數」，統一投信預計未來以此指數發行ETF商品。

「臺股期貨指數」編製方法可參照股市採用發行股數作為加權依據，所以平日可以全數以近月臺指期作為指數代表成分計算指數，指數公司分析臺指期到期前之近月與次近月契約歷史未沖銷部位消長，在近月契約最後交易日前五天指數代表成分再加入次近月契約，並分五日依等比例將近月臺指期轉為次近月臺指期契約，表彰臺指期所有期別契約未平倉部位結構，計算指數評量臺指期之行情走勢。

請繼續往下閱讀...

指數公司模擬上述指數編製方法，分析運用2010年1月至2019年10月歷史資料所回溯編製的指數，「臺股期貨指數」的年化報酬約8.84%，年化波動度為15.48%，相較加權指數之下，超額年化報酬達5.48%，年化波動度高不到1%，整體夏普比率則優於大盤逾30%

▲▼ 台股期貨指數（回溯指數績效表現分析）。（表／記者李瑞瑾製）

▲ 回溯台股期貨指數績效表現分析。（表／記者李瑞瑾製）

分析「臺股期貨指數」之正超額報酬，原因之一可歸納為近月臺指期到期前與加權指數的價差收斂；觀察臺指期每月進行建倉時，有八成以上皆與加權指數處於逆價差，但當該臺指期契約屆臨到期時，臺指期、加權指數的價差趨於收斂，近月臺指期相較於加權指數大多會創造正的超額報酬。

另外，近月臺指期主要反映市場對於近一個月內加權股價指數走勢的預期，同時也將除息可能造成加權股價指數點數減少的預估值反映在內，然研究分析歷史資料發現，市場對於除息造成點數減少的預估值經常較實際點數來得大，因而推升「臺股期貨指數」之相對績效，係另一正超額績效的原因。

透過臺指期契約到期轉倉的長期持續多方操作，「臺股期貨指數」提供一種無需進行股票投資而簡易複製發行量加權報酬指數績效的方式，未來可作為ETF、ETN或權證等金融商品追蹤之標的指數；這些商品適合對市場走勢有樂觀預期的投資人應用，但需留意，未來臺指期與加權指數的正、逆價差，或者近月與次近月契約轉倉產生的正、逆價差，均會對指數產生負向或正向的報酬影響。

ET快訊
22歲網美等公車遭「拜觀音式」刺穿骨盆！卵巢爆裂休克…3天動
百大帥哥美女正式名單出爐！子瑜全球第1美　高以翔是唯一台男星
北投套房氣爆瞬間影片曝！男嗆「有好戲看」門板噴飛　女逃生不及
《冰與火之歌》男星聖誕夜猝逝！死因卡關4天仍成謎
王大陸緊抱長腿妹親密照外洩！韓女神舊愛被甩…上《RM》心碎曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台指期日均交易15萬口、契約價值3000億元　臺股期貨指數助掌握動向

受尾牙旺季影響！　勞動部：住宿餐飲業求才數激增1萬5,380人

影／運用大數據賣出上億片面膜　軒郁攜手雲端科技大廠加速驗證

影／耳掛面膜、黑面膜全出自他手　楊尚軒「出奇制勝」打造面膜王國

影／2020年轉機股、地雷股　資深分析師一次告訴你

日出茶太母公司六角尾牙　績優員工年終獎金最高12個月

投資臺灣三大方案通過廠商破300家　總投資金額達8400億

杏一擴大線上電商物流、拓展線下社區門市　明年EPS可望挑戰5元

債券ETF上櫃檔數已達94檔　109上半年度債券ETF獎勵活動開跑

台船建造新式節能船吸睛　德翔海運船隊添新兵

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

電眼正妹棄鴻海高薪轉戰調查局！她低調求學...爸「超硬背景」曝光

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

霍思燕自爆老公7年前肉麻話告白！　杜江傻眼：老底兒都扒光了

護國神犬聞行李值勤「挺胸坐下」 謹慎模樣萌暈網友：我也要被攔

SuperMami超級媽咪-禮物包裝小妙招！讓禮物質感大加分

台指期日均交易15萬口、契約價值3000億元　臺股期貨指數助掌握動向

受尾牙旺季影響！　勞動部：住宿餐飲業求才數激增1萬5,380人

影／運用大數據賣出上億片面膜　軒郁攜手雲端科技大廠加速驗證

影／耳掛面膜、黑面膜全出自他手　楊尚軒「出奇制勝」打造面膜王國

影／2020年轉機股、地雷股　資深分析師一次告訴你

日出茶太母公司六角尾牙　績優員工年終獎金最高12個月

投資臺灣三大方案通過廠商破300家　總投資金額達8400億

杏一擴大線上電商物流、拓展線下社區門市　明年EPS可望挑戰5元

債券ETF上櫃檔數已達94檔　109上半年度債券ETF獎勵活動開跑

台船建造新式節能船吸睛　德翔海運船隊添新兵

快訊／嘉義女右手捲入絞肉機　「五指全斷」民眾幫撿回裝袋送醫

韓國瑜提勞工政見...早就有了　陳其邁無奈：挖石油翻版？高雄人習以為常啦

全球第一！俄國防部：極音速飛彈系統「先鋒」　正式投入服役

超療癒！「60隻羊咩咩散落草皮」成大都會公園打卡熱點

綠帽新郎報復！　婚宴大螢幕播「新娘床戰姐夫」影片：我讓你賤一輩子

台北車展／納智捷MBU目標最大馬力300匹　M平台可望發展多元車型

LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

「正妹水電工」修繕露出超美小蠻腰　真面目曝光！破萬人暴動

台大醫力推「以核養綠」　王明鉅自爆：我一點也不愛核能

韓拋補助勞退又被黑　張善政批「沒搞清楚」：是勞工願意提多少　政府支持多少

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

財經熱門新聞

不忍同學父失智女兒腦麻　神祕大戶教他存股翻身

韓國瑜參訪宏達電對員工喊「你們爸媽喜歡我」　王雪紅：員工都很喜歡你

年終獎金大公開！金融業九連霸領先　兆豐發8個月、中油4.4讓人羨　

2020總統大選投票日要上班該怎麼辦？　勞動部回應了

影／2020年轉機股、地雷股　資深分析師一次告訴你

哈日族注意！日圓再改寫1年來新低　換新台幣5萬賺到2張環球影城門票

下周汽柴油擬雙漲　專家提醒用車族加油要快

影／運用大數據賣出上億片面膜　軒郁攜手雲端科技大廠加速驗證

日出茶太母公司六角尾牙　績優員工年終獎金最高12個月

影／耳掛面膜、黑面膜全出自他手　楊尚軒「出奇制勝」打造面膜王國

韓國瑜諷：蔡英文不提扁貪污

國巨二公主陳少曼取得東奧馬術門票　

中國信託自願遵循聯合國「PRB」

永豐宣布　數位帳戶高利1.1%優惠延長

更多熱門

相關新聞

債券ETF上櫃檔數已達94檔　109上半年度債券ETF獎勵活動開跑

債券ETF上櫃檔數已達94檔　109上半年度債券ETF獎勵活動開跑

櫃買中心今（27）日公布，為鼓勵大眾投資債券ETF，以持續擴大交易量值及基金規模，將在109年1月2日起至6月30日止，舉辦為期6個月的獎勵競賽活動。

外資提前回流　分析師：台股下周有望衝破12,125點

外資提前回流　分析師：台股下周有望衝破12,125點

美股道瓊漲105點 　台指期開盤上揚31點

美股道瓊漲105點 　台指期開盤上揚31點

台指期跌10點　分析師：指數在相對高點、拉回修正可能性高

台指期跌10點　分析師：指數在相對高點、拉回修正可能性高

IPO未達標遭財委會修理　顧立雄：人沒有十全十美

IPO未達標遭財委會修理　顧立雄：人沒有十全十美

關鍵字：

證交所證券交易所ETF台指期期貨加權指數新期權策略

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

網爆「彭于晏張鈞甯台北結婚」！工作室跳出秒回

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

全球百大帥哥美女瘋傳！子瑜跌到第15名

高以翔過世滿1個月…女友心碎首發聲！

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

分手妹遇雞排店老闆…一個暖舉淚崩！

寶寶嗆到「滿臉奶」　護理師竟笑發IG

獨／鄭亞確定下車「掰了2年《女兵》」

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

學者預測「一個前提下」：韓國瑜可50萬票小勝

韓國瑜拋「勞退政策」　名嘴連4次哀嚎

人妻開房被打槍！人妻邀他「摩鐵陪睡」

韓國瑜下猛藥打蔡　黃暐瀚揭逆轉關鍵

約看夜景　她第2次床戰竟哭了

寶媽3度罹癌「骨灰罐都選好了」：我在享受剩餘人生

更多

最夯影音

更多
小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...
我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面