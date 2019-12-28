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受尾牙旺季影響！　勞動部：住宿餐飲業求才數激增1萬5,380人

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▲▼服務業,餐飲業,勞工,工時 。（圖／記者張一中攝）

▲受尾牙旺季影響，住宿餐飲業求才數激增1萬5,380人。（圖／記者張一中攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處日前公布國內108年11月失業率為3.73％，較108年10月下降0.04個百分點，較前一年同月上升0.03個百分點。根據勞動部勞動力發展署「台灣就業通」就業服務資料庫統計，「住宿及餐飲業」受到年底尾牙、聖誕及跨年餐飲旺季的加持，11月新登記求才人數達15,380人，較10月成長9.38％，成長人數居各行業之冠。

台灣就業通指出，108年11月各公立就業服務機構新登記求職人數總計54,099人，較10月減少8.31％，新登記求才人數為96,318人，較10月減少2.54％，平均每一位求職者有1.78個工作機會(即求供倍數為1.78倍)。

請繼續往下閱讀...

此外，台灣就業通也發現，隨著跨年、春節即將到來，與節慶商機相關的產業均逆勢成長。「批發及零售業」受惠於耶誕節及明年農曆春節鋪貨旺季來臨，帶動相關就業需求，11月新登記求才人數為13,402人，創下近3年同月新高紀錄，月增幅與年增幅分別達2.35％與8.03％。

在「批發及零售業」方面，近4成職缺集中在第一線的「商店銷售有關人員」，目前美廉社、家樂福、全聯實業、惠康百貨、愛買等量販超市均有大規模徵才。因應春節旺季，家樂福提早釋出上百位寒假工讀生職缺，工作性質涵蓋收銀人員、營運服務、購物車管理、網購營運等不同類型。

另外，在「住宿及餐飲業」方面，近5成職缺集中在第一線的「其他餐飲服務人員」，為搶攻耶誕、跨年商機，目前海底撈火鍋、雲雀國際、鑫鼎王、王座國際餐飲、豆府、饗賓餐旅、肉多多等餐飲集團均徵才上百人，其中饗賓餐旅的開飯川食堂招募的外場店主任薪資上看45K；而雲雀國際提供員工團保、跨域津貼、閉店津貼、眷屬津貼與各式獎金等福利。

而在農曆年前也是春節大掃除的旺季，「支援服務業」的人力需求亦較10月增加10.53％，包括媽咪樂居家服務集團、晶緻家、新高清潔服務、金采清潔、樂家庭、潔凌企業等均急徵相關清掃人員，其中潔凌企業徵求的長期鐘點管家，薪資上看48K。

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