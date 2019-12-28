　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

【黃寶慧】慧眼看天下／年度大盤點！　2019年國際大事總回顧

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

新聞節目中心／綜合報導

2019年，全球大國博弈、激化矛盾，世界局勢詭譎多變，是令人非常難忘的一年，國際社會持續面對過去未解之紛爭，像是美中貿易戰經過峰迴路轉，終於達成首段協議；而英國脫歐僵局，也終於在年末露出曙光。2019年，也是《慧眼看天下》節目成果豐碩的一年，主持人黃寶慧帶領採訪團隊，不僅赴馬來西亞，獨家專訪到即將接任首相的執政黨領袖安華；還兩度遠赴美國華府，採訪到與白宮有密切聯繫，甚至號稱在美國政壇能夠直達天聽的哈德遜研究所會長兼執行長溫斯汀。如今2019年走到尾聲、即將邁向2020，究竟今年一年當中，世界發生過哪些大事，牽動國際情勢？《慧眼看天下》第83集，主持人黃寶慧就要帶觀眾一同來回顧。

▲主持人率領《慧眼看天下》採訪團隊，赴馬來西亞獨家專訪即將接任首相的執政黨領袖安華。（圖／記者姜國輝攝）

▲主持人黃寶慧今年10月率領《慧眼看天下》採訪團隊，赴馬來西亞獨家專訪即將接任首相的執政黨領袖安華。（圖／記者姜國輝攝）

中日韓成都峰會 聚焦FTA.朝核
第七屆中日韓工商峰會，24日在四川成都登場，這是大陸國務院總理李克強、日本首相安倍晉三和南韓總統文在寅，繼去年5月東京峰會以來，時隔1年7個月再次會晤，三方在這次峰會當中，聚焦自由貿易協定以及朝鮮半島非核化等議題，不過更引發關注的，是日本首相安倍晉三和大陸國務院總理李克強都不約而同，以《三國演義》比擬了三國關係。

▼中日韓工商峰會24日上午在中國四川成都登場。（圖／達志影像／美聯社）

▼中日韓工商峰會24日上午在中國四川成都登場。（圖／達志影像／美聯社）

50年首位 馬克宏宣布放棄退休金
法國總統馬克宏推出的退休金改革，飽受批評，也刺激法國人民不斷罷工罷課、上街抗議。眼看情況愈來愈混亂，為了平息民怨，馬克宏決定以身作則，宣布未來退休後，自己不會領取總統退休金，也成為法國半世紀以來，首位放棄退休俸的總統。

▼超過80萬法國人走上街頭，抗議總統馬克宏提出的退休金改革，癱瘓交通。（圖／路透）

▲法國超過80萬人抗議總統馬克宏提出的退休金改革，癱瘓交通。（圖／路透）

澳洲熱浪日均溫破40度 創紀錄
「超級熱浪」最近在位於南半球的澳洲發威，東部山區大火燒不盡，熱氣和塵埃隨風吹拂，居民飽受高溫和霾害之苦；不僅如此，惡劣氣候也不斷加劇，民眾吃冰、吹冷氣、游泳也都緩解不了這波酷暑，沒想到澳洲總理莫里森，卻選在這個時候和家人到夏威夷度假，引發全民撻伐。

▼澳洲受熱浪、野火肆虐。（圖／路透）

▼澳洲各地遭受野火肆虐。（圖／路透）

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

ET快訊
阿信無預警宣布：我退出樂壇！　團員一聽都笑了
台灣工時長…科技業卻輸歐美！　老司機親揭「1點真相」
喝到肝爛掉！爸媽苦勸他「捐肝救弟」　醫曝2年後結果：超傻眼
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

【黃寶慧】慧眼看天下／年度大盤點！　2019年國際大事總回顧

一家7口民宅凌晨狂燒！父睡夢驚醒先救3人　衝回火場救孩子卻命喪火窟

娶96cm侏儒女「婚姻生活被關注」　他曬恩愛照閃瞎網友！

2台女馬來西亞搭Uber遭撞！車輛翻水溝「凹陷變形」…1人頭部爆裂當場慘死

大叔和伴侶「激烈床戰被啃咬香蕉」　5天後冒出恐怖黑洞…整根痿成凹凸狀！

迪士尼樂園頻遭騷擾！「米妮」被阿公揉胸3下　阿嬤拍打「米奇」導致扭傷

德鬼島曝光！納粹研發生化武器地　「致命病毒中心」密閉管理…防擴散末日來臨

新潟縣海岸漂木船「7屍體化白骨」　船身塗紅色韓文…疑來自北韓

公路陷濃霧「貨櫃車失控翻覆」連撞　直衝人群逃命片曝光

蓬佩奧「私人推特」狂發親民文…請辭意味濃　替競選參議員鋪路

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

霍思燕自爆老公7年前肉麻話告白！　杜江傻眼：老底兒都扒光了

護國神犬聞行李值勤「挺胸坐下」 謹慎模樣萌暈網友：我也要被攔

陳小春嚴厲再上線！　Jasper大家面前忍淚：我不想說

電眼正妹棄鴻海高薪轉戰調查局！她低調求學...爸「超硬背景」曝光

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

【黃寶慧】慧眼看天下／年度大盤點！　2019年國際大事總回顧

一家7口民宅凌晨狂燒！父睡夢驚醒先救3人　衝回火場救孩子卻命喪火窟

娶96cm侏儒女「婚姻生活被關注」　他曬恩愛照閃瞎網友！

2台女馬來西亞搭Uber遭撞！車輛翻水溝「凹陷變形」…1人頭部爆裂當場慘死

大叔和伴侶「激烈床戰被啃咬香蕉」　5天後冒出恐怖黑洞…整根痿成凹凸狀！

迪士尼樂園頻遭騷擾！「米妮」被阿公揉胸3下　阿嬤拍打「米奇」導致扭傷

德鬼島曝光！納粹研發生化武器地　「致命病毒中心」密閉管理…防擴散末日來臨

新潟縣海岸漂木船「7屍體化白骨」　船身塗紅色韓文…疑來自北韓

公路陷濃霧「貨櫃車失控翻覆」連撞　直衝人群逃命片曝光

蓬佩奧「私人推特」狂發親民文…請辭意味濃　替競選參議員鋪路

冬天度假夢幻住宿選擇！住進極光玻璃屋、美國童話樹屋

主子變月光仙子！《美少女戰士》竟出寵物用品　貓狗版水手服超萌

「在韓團絕對可以成為主舞」超魔性舞蹈　韓網看動圖笑瘋：有NCT、EXO的感覺

企排明星賽／劉鴻杰前一晚睡不著賽末點失誤　笑稱真的不是緊張

甄子丹人生44歲才開始！「戶頭100元→天價片酬」創《葉問》63億票房神話

HBL／前松山隊友交手　許皓翔對決許浩翔

新北U18／雙捕代班登板！花蓮備戰8強賽　王牌受傷隱憂

韓國瑜被叫草包「我根本不在乎」！　親回桃色緋聞：當時找工作一定會有異性

20歲網紅被前夫爆「小孩面前吸毒」！　急回「他把吸菸打錯」：誰沒有錯字的時候？

五月天合體陶喆後　阿信無預警丟震撼彈：我宣布退出樂壇！

國際熱門新聞

媽從9樓屋頂推下2稚子　跟著跳下

人妻求子4年沒動靜！一夜滾上老闆床　竟然中了

泰救援洞穴少年　又有第2人去世

女子得來速點餐求救　店員秒懂報警

英預言家「2020年預言震撼彈」　日本被強震爆襲釀「東奧危機」

她失蹤10年託夢　化糞池挖出白骨

家裡蹲25年拒出房門！沒洗澡照曝：每天等餵食

小學生和爆乳女約會　送4萬iPhone X

抱兒被採訪　日人妻絕美側顏爆紅

2台女馬來西亞搭車遭撞　1人當場慘死

男「月花650」苦1年...成功娶嬌妻

中54億樂透頭彩！他爽花8年過世了

北韓高麗航空2020空姐月曆曝光

探測車機會號陣亡　火星全景照曝光

更多熱門

相關新聞

直播／第三勢力洗牌？民眾黨領先 綠黨超越時力

直播／第三勢力洗牌？民眾黨領先 綠黨超越時力

挺韓、罷韓遊行21日在高雄和平結束後，哪一邊表現更好？綠黨公布最新民調顯示，2020總統大選的總統支持度，民進黨總統候選人蔡英文以53.4%勝過國民黨總統候選人韓國瑜的19.8%、親民黨總統候選人宋楚瑜則是9.2%，蔡、韓兩人差距來到33.6%，雖然數萬韓粉走上街頭展現氣勢，但民調上似乎沒有反映在民調上。《雲端最前線》27日邀請綠黨不分區立委候選人鄧惠文、時代力量不分區立委候選人王婉諭、政治工作者陳瓊華、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

「吃屎哥」惹「汐止政哥」　被嗆：林北打你進醫院

「吃屎哥」惹「汐止政哥」　被嗆：林北打你進醫院

FB直播犯罪宣導　警邀米可白入鏡

FB直播犯罪宣導　警邀米可白入鏡

直播／ET民調／青貧時代？8成認同青年低薪、高失業率

直播／ET民調／青貧時代？8成認同青年低薪、高失業率

快訊／罷韓啟動！3萬聯署書送往中選會　全程直播

快訊／罷韓啟動！3萬聯署書送往中選會　全程直播

關鍵字：

慧眼看天下黃寶慧直播年度回顧貿易戰

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

網爆「彭于晏張鈞甯台北結婚」！工作室跳出秒回

約看夜景　她第2次床戰竟哭了

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

全球百大帥哥美女瘋傳！子瑜跌到第15名

22歲網美等公車遭「拜觀音式」刺穿骨盆！卵巢爆裂休克

高以翔過世滿1個月…女友心碎首發聲！

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

真理女神只拿第2！台網友「性幻想YouTuber」曝

兒超速被拍　警官爸樂喊：孩子長大了

韓國瑜拋「勞退政策」　名嘴連4次哀嚎

獨／鄭亞確定下車「掰了2年《女兵》」

綠帽新郎報復！婚宴播「新娘床戰姐夫」影片

分手妹遇雞排店老闆…一個暖舉淚崩！

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

寶寶嗆到「滿臉奶」　護理師竟笑發IG

更多

最夯影音

更多
小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...
我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面