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海豹部隊士官「血液感染」亡！捨命救泰國洞穴少年　治療一年後去世

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▲▼泰國清萊一支少年足球隊跟隨教練前往山洞中探險，一行13人就此失蹤。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰國清萊一支少年足球隊前往山洞中探險，一行13人因豪雨水位暴漲受困。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

泰國去年6月「睡美人洞」足球少年受困事件，引起全球關注。一名當時參與營救的泰國皇家海軍海豹特種部隊成員於救援期間血液感染，治療將近一年半後，仍不幸於27日不治身亡，使得整起事件死亡人數增加至2人。

泰國海軍27日發表聲明說，海豹特種部隊士官貝瑞特（Beiret Bureerak ）雖然一直在接受治療，但仍因病情惡化而死亡，死因為血液感染。這已經是整起事件中第2名死者，去年7月也有一名泰國海豹部隊退役士官長沙曼（Saman Kunan）自願替受困者運送物資，卻不幸於長程潛水過程中意外喪生。

泰國清萊府「野豬」少年足球隊12名少年和1名25歲教練，2018年6月23日進入當地睡美人洞窟（Tham Luang）探險，未料遭遇暴雨灌入而受困洞中。期間，來自世界各地的軍警、潛水員、醫療人員、救難團隊和工程人員協力合作，最終全員於7月8日至10日之間被救出，堪稱奇蹟。

截至目前，兩名死者均為泰國海豹部隊出身的潛水人員。泰國海豹部隊（Thai Navy Seals）為隸屬泰國皇家海軍的特種部隊，也是世界上訓練最嚴格的幾支特種部隊之一。泰媒過去曾報導，士兵必須通過為期31周的訓練，包括不帶呼吸器水下30米潛水等，才能成為一名合格的海豹突擊隊員，平均只有三成人能夠順利結訓，且時常有人在訓練過程中死亡或重傷。

▼13名少年足球隊師生在洞中等待救援。（圖／路透社）

▲泰國13名少年足球隊師生成員受困於「睡美人山洞」（Tham Luang）。（圖／路透社）

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