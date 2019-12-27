中越海上劃界磋商　中方聲明：南海「油氣開發」達成一定共識

▲中越海上化界磋商，中方聲稱在南海油氣開發達成共識。（圖／翻攝自中新網）



記者林彥臣／綜合報導

中國和越南日前舉行了海上劃界談判，雙方一致同意通過對話管控分歧，並就共同開發問題進行了磋商，中國外交部方面聲明指出，雙方探討了北部灣灣口外海域共同考察具體安排及在南海開展油氣共同開發和漁業合作等問題，就有關合作事項進行了協商並達成一定共識。

中國外交部12月26日發表聲明稱，2019年12月25日至26日，中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮與越南外交部國家邊界委員會副主任馮世龍在北京共同主持中越北部灣灣口外海域工作組第十二輪磋商和海上共同開發磋商工作組第九輪磋商。中越兩國有關部門代表參加磋商。

聲明稱，雙方在友好、坦誠和建設性的氛圍中，就中越海上劃界與共同開發等問題深入交換意見，一致強調要繼續認真落實兩黨兩國領導人達成的重要共識和《關於指導解決中越海上問題基本原則協議》，穩步推進北部灣灣口外海域劃界談判，並積極推進海上共同開發。雙方探討了北部灣灣口外海域共同考察具體安排及在南海開展油氣共同開發和漁業合作等問題，就有關合作事項進行了協商並達成一定共識。

聲明指出，雙方還就中越海上問題交換意見，一致同意要繼續通過雙邊對話協商管控海上爭議，積極推進海上合作，共同維護兩國關係良好發展勢頭和南海和平穩定局面。

根據《多維新聞》報導指出，中越2019年的海上爭端頻繁，2019年7月初，在中國派「海洋地質8號」在中越有爭議海域進行地震勘測後，河內和北京之間的緊張關係升級，8月初的時候，「海洋地質8號」曾短暫地離開有爭議的水域，但是很快又於8月13日回來了。

河內外交部多次指責中國勘探船及其護航船隻侵犯越南的主權，要求中國船隻駛離越南的海域，此外，越南還有活動人士到中國駐越南的大使館前舉行抗議，聲稱要讓世界知道越南的憤怒。

越共總書記阮富仲也呼籲在南海要保持克制，但是在主權和領土完整方面，越南「永不妥協」。

但是中國國防部長魏鳳和10月21日說，南海是中國固有領土，「老祖宗留下來的土地，我們一寸也不能丟。」

雖然中國船隻10月24日離開了，但是學者稱北京或有更大行動。國際戰略研究所（IISS）的研究員哈晃合（Ha Hoang Hop，音譯）說，中國很可能會派遣一個石油鑽井平台，到「海洋地質8號」在越南專屬經濟區進行勘探的地區，進行鑽探。

▲台灣、中國、馬來西亞、越南、汶萊都聲索南海主權。（圖／翻攝自google map）



南海蘊藏豐富的石油和天然氣資源，而且是全球最繁忙的商業航道之一，每年經由此航道運輸的貨物價值高達3萬億美元。

中國宣稱擁有幾乎整個南海水域的主權，在具爭議性的海域建人造島，並部署武裝設施，台灣、越南、菲律賓、馬來西亞等國也聲索南海局部主權。

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