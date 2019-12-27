日出茶太母公司六角尾牙　績優員工年終獎金最高12個月

▲六角國際今年尾牙以「領航全球 飛越國際」為主題，呼應旗下品牌快速達成六大洲45個國家地區2,800家門市的國際化佈局。（圖／六角提供）

記者林淑慧／台北報導

日出茶太母公司六角國際今（27）日舉行尾牙晚會，內部績優員工年終獎金達12個月，董事長王耀輝表示，明年將與海外夥伴並肩拓展品牌，深化與代理商的經營與餐飲管理服務，墊高Chatime日出茶太與其他同業的競爭門檻。

六角國際今天邀請藝人浩子及凱希連袂主持尾牙晚會，董事長王耀輝在會中宣佈員工依考核表現調薪3%-8%，其他子公司員工則依各公司規定調整。同時，繼2015年創下餐飲業界首次提撥員工選擇權激勵措施連續三年，規劃明年度再次執行，感謝全體員工整年來對公司的奉獻及努力。

請繼續往下閱讀...

六角今年尾牙以「領航全球 飛越國際」為主題，呼應旗下品牌快速達成六大洲45個國家地區2,800家門市的國際化佈局，並同步表揚國際業務事業群績優員工，包含薪資、績效獎金、員工選擇權執行，平均年薪超過450萬元，以資勉勵，也是今天尾牙的最大贏家。

展望2020年，王耀輝表示，將持續推動品牌擴展與積極開發海外市場，計劃每年將以年成長30％作為新展店數目標，同時配合長期發展及服務人才的需求，致力為員工打造一個幸福企業。