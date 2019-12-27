投資臺灣三大方案通過廠商破300家　總投資金額達8400億

▲經濟部今（27）日發佈最新統計，今年以來投資臺灣三大方案已經突破302家廠商，擴大投資達8,424億元。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

台商回台投資一波波，經濟部今（27）日發佈最新統計，今年以來投資臺灣三大方案已經突破302家廠商，擴大投資達8,424億元，創造本國就業機會69,374人；官員指出，後續還有將近90家企業排隊等待審查，可望成為台灣經濟成長新動能。

經濟部表示，今天「投資臺灣3大方案」再添2家企業擴大投資臺灣，包括第48次臺商回臺方案的「華冠通訊」、第16次根留臺灣方案的「台灣積層工業」共投資超過10億元。

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華冠通訊是臺灣最大手機代工廠商之一，走過不同世代通訊技術歷練，持續研發創新，研發在臺灣及中國大陸兩地，量產製造中心則在中國吳江廠及印尼，是全球少數具備年產量2千萬支、快速客製化能力及全球後勤支援的手機製造廠。客戶囊括SONY、LG、Asus、Motorola等各大品牌。

考量貿易戰高度不確定性，華冠決定重新啟動臺灣生產計畫以分散風險，將投入逾5億元重建鶯歌閒置廠房，建置高度自動化產線與組裝線，布局手機、平板及智能通訊產品，也將引進先進設備開發高附加價值高階產品，使臺灣高產值資通訊產業鏈更完整。

依據統計，投資台灣三大方案目前已有165家臺商通過審查，總投資金額約7,121億元，帶來58,918個本國就業機會。35家根留臺灣廠商通過審查，總投資金額約856億元，帶來6,112個本國就業機會。