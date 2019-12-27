杏一擴大線上電商物流、拓展線下社區門市　明年EPS可望挑戰5元

▲左起為杏一董事長陳麗如、總經理蔡德忠。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

杏一醫療（4175）總經理蔡德忠今（27）日表示，今年台灣受惠社區門市提供專業服務，累積前11月營收創雙位數成長，展望明年將會整合線下實體門市與線上網路會員，搭配新社智慧物流中心擴大電商通路，推升整體營運動能，法人看好明年EPS可望挑戰5元大關。

杏一執行副總暨發言人魏子文表示，目前全台門市達250家、大陸門市16家，並擁有21座商場營運，過去產品以醫材為大宗，因此展店選擇醫院周邊，未來將會布局新零售服務，拓展線下實體門市與線上網路會員社群，透過社區門市提供專業諮詢拉抬業績，而目前已有46家社區型門市。

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魏子文指出，台灣已經在2018年正式邁入高齡社會，因此越來越多民眾開始重視醫療保健，杏一透過每年規劃門市家數增加10%，並積極引進海外的醫療照護商品，以及自有品牌開發，提升營收與毛利率表現，累積今年前11月營收47.49億元，年成長13.85%。

魏子文說明，杏一實際透過LINE官方帳號綁定會員，整合會員卡、折價券、探病代送服務、購物交易明細、商品保固資訊，結合物聯網科技提供精準居家照護服務，搭配百里活動、樂齡店長、專屬遊戲擴大客群接觸點，強調可以深入社區亞健康族群，提升客戶黏著度。

展望明年，蔡德忠表示，杏一即將邁入第30年，為因應未來的門市擴增及電商的快速成長，杏一已經投資14億元，在楊梅興建「智慧物流中心」，並預計在明年第2季正式啟用，主要是看好網路社群帶動的懶人經濟發威，新物流倉可快速滿足顧客線上、線下的商品需求。

法人表示，杏一今年台灣門市整合線上線下服務，再加上中國大陸門市全年可望損益兩平，累積前11月營收創雙位數成長，因此看好明年在社區型門市展店的帶動之下，以及線上線下活動的持續發酵，樂觀看待明年營收可望維持雙位數成長、全年EPS挑戰5元大關。