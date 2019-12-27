債券ETF上櫃檔數已達94檔　109上半年度債券ETF獎勵活動開跑

▲櫃買中心。（圖／記者余弦妙攝）



記者余弦妙／台北報導

櫃買中心今（27）日公布，為鼓勵大眾投資債券ETF，以持續擴大交易量值及基金規模，將在109年1月2日起至6月30日止，舉辦為期6個月的獎勵競賽活動。

櫃買中心表示，108全年度ETF奬勵活動投資人相關獎勵金已發出130萬元，截至12月26日止債券ETF上櫃檔數已達94檔，成交值達8,509億元，較去年同期大幅成長近3倍，為延續108年度投資人參與上櫃ETF交易的熱潮，本次活動將持續對證券經紀商及投資人提供優渥的奬金。

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首先，投資人部分，只要在活動期間參與債券ETF交易，每月累積債券ETF成交量達30交易單位以上，即有機會獲得「全民開獎」1,000元百貨公司禮券，「全民開獎」獎金共30萬元；另外每季累計債券ETF交易金額達500 萬元，可額外再獲得「百寶獎」10,000元百貨公司禮券之抽獎機會，「百寶獎」獎金共20萬元。

另外，在證券商部分，為鼓勵證券商共同推廣債券ETF商品，本次對證券經紀商之業績競賽，活動期間每一營業據點之證券經紀商交易債券ETF 累計總成交金額達300億元以上者，即有機會爭取高達18萬元的獎勵金；證券經紀商新增買賣債券ETF之總交易人數達500人，即有機會獲得10萬元的獎勵金；每一證券商總分公司合計新增參與債券ETF定期定額扣款人數達300人，即有機會獲得10萬元的獎勵金。

櫃買中心表示，債券ETF類型豐富多元，包括公債、金融、電信、科技等各種產業；債券ETF信評等級也相當多樣，包括最高評級、投資等級及高收益等級，投資人可以依照自己的需求與風險承受能力選擇投資。

此外，櫃買中心也表示，投資人可以以買賣股票的方式買賣債券ETF，且免繳證券交易稅。本次獎勵活動詳情已公布於櫃買中心網站「首頁 > ETF > 上櫃ETF獎勵活動專區」。