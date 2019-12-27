台船建造新式節能船吸睛　德翔海運船隊添新兵

▲台船公司為德翔海運公司打造1,800 TEU級全貨櫃輪，具有優異的劍型船艏設計、施工品質及環保節能等裝置。（圖／台船提供）

記者林淑慧／台北報導

台船公司為德翔海運建造的1,800 TEU級全貨櫃輪，今（27）日舉行命名典禮，具有優異的劍型船艏設計、施工品質及環保節能等裝置，將符合IMO 2020年1月1日即將實施的船舶限硫令，為德翔船隊再添新兵。

台船公司今天舉行德翔海運公司訂造1,800 TEU級全貨櫃輪「TS PUSAN」命名典禮，典禮由台灣國際造船公司鄭文隆董事長與德翔海運公司陳德勝董事長共同主持，並邀請張秀美女士為此輪命名及擲瓶。

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在環保方面，採最新的船舶污染防治法規，引擎排煙符合國際海事組織(IMO)的第二期排放標準，並配備壓艙水處理系統，能降低海水微生物及沈積物因壓載水交換所造成的海洋生態破壞。

節能方面，優異的線形設計加上節能劍艏ES SSB(Sea Sword Bow)，搭配高效率螺槳、節能反動舵與舵球，可大幅減少油耗與碳排放，而節能劍艏優異的抗風浪性能，不但能改善耐海性能更能減少風浪中航行的船速損失，進而提升船東營運之競爭力。其卓越的節能表現，已可符合2025年前IMO EEDI之節能標準(PHASE 2)。

台船表示，該船為台船在造船市場上深具口碑的船型，曾榮獲2014年英國皇家造船工程師學會年度重要船舶名船錄，並得到台灣造船暨輪機工程學會年度船舶獎。現更已簽訂加裝SCRUBBER的合約，將符合IMO 2020年1月1日即將實施的船舶限硫令。可謂為一艘先進、節能且環保的優秀船舶。