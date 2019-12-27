南韓街景跟台灣差不多？　網酸：「去機車化」台灣街景才有救

▲首爾街景示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）



記者林彥臣／綜合報導

台灣的街景美學一直是網友所關切的話題，但是有網友認為，其實南韓的街景跟台灣也很像，再度引發網友對於街景美學討論的話題。有人認為南韓的街景美感還是比台灣好一點，也有人認為台韓街景的確差不多，但是台灣機車比較多，造成街景美感大打折扣。

原PO發文表示，看了一些南韓電影，大城市首爾看起來跟台北信義區差不多，郊區的部分就是招牌少一點再加上有積雪的台灣。網友對此引發正反兩方不同的看法。

有網友反對這樣的說法表示，「怎麼跟我去的不同，我覺得很有都會感」、「很多外觀很漂亮的型店耶，台灣比較少」、「可是台北市的破爛房子超多，扣除信義區外一堆老舊房子，說真的我上海的友人來台灣都覺得台中比台北進步」。

▲有網友認為機車太多，是台灣街景醜的主因（圖／資料照）



但是也有人把街景醜的原因歸咎到機車族身上，「台灣真的機車太多」、「落後國家才一堆機車」、「機車減少8成，市容立刻往上跳2個等級，這和歧不歧視無關，就是事實」「機車不廢除就不會一樣」、「拿掉機車台灣街景觀光才有救，早期沒規劃大眾運輸才是元兇」。

還有網友分析認為，差在先進國家的主要交通工具不會有機車，台灣這樣開發中國家一天到晚機車橫行，當然比不上韓國論乾淨整潔和用路人水準，也想拿街景跟韓國比？

但是也有人反駁機車與國家是否先進無關，純粹是南韓不適合騎機車，「韓國人不愛機車應該是因為氣候吧！冬天冷死」、「台四季都可以騎機車，你看機車盛行的國家，四季一定都可以騎」、「高緯度地區騎機車的大多蠻有錢的，光好多個月因為冷不能騎還要有地方可以放和維護就很費心思」。

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