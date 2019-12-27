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外資提前回流　分析師：台股下周有望衝破前波高點12,125點

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▲▼台指期12月27日走勢。（圖／取自期交所）

▲台指期12月27日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（27）日開盤開盤上漲31點，來到12,038點，接著一路上攻，盤中一度攻上12,112點，終場以12,097點作收，上漲90點，與現貨相較，正價差5.41點。展望後市，萬寶投顧執行長王榮旭分析，下周只有一天的元旦假期，是在周三，因此下周量縮的情況，預估僅剩下周一、周二，元旦過後，外資回流成交量放大，指數震盪空間就會變大，也更有上漲的機會。

王榮旭表示，今天外資在期貨與現貨回頭做多，金額跟口數不少，照這個情形看來，有外資提前歸隊，造成提前歸隊主因首先為美國經濟數據表現亮眼，其次就是中美貿易戰在下個月初將會簽訂協議，根據目前釋出的消息來看，會由美國總統川普與中國大陸主席習近平兩人親自簽署，從這個消息來看，市場對第二階段中美貿易談判的樂觀度就提高，因此美元的需求降低，亞洲新興市場貨幣就會大漲。

請繼續往下閱讀...

王榮旭更說，亞洲新興市場貨幣大漲，也意味著，資金從美元回流到新興市場，所以從今天的股市來看，不只有台股漲，亞洲股市也都上漲，其實外資在這時候操作，主要就是想賺匯價、股價與期市，因此接下來的行情，若是外資提前回流，台股有機會在下周提前衝破近期高點12,125點。

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