數位帳戶大戰！永豐銀「大戶」活儲優利1.1%　延長到明年上半

▲永豐銀數位帳戶。（圖／永豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

純網銀即將在明年加入市場，各銀行數位帳戶打起了保衛戰，永豐銀行今（27）日宣布，為迎接金鼠年，旗下「大戶DAWHO」數位帳戶新台幣活期存款利率1.1%與信用卡、投資等理財優惠內容，即日起延長至明（2020）年6月30日。

永豐銀行表示，「大戶DAWHO」數位帳戶自上市以來即整合儲蓄、消費、理財與多元通路回饋等服務，成為新世代年輕人的金融帳戶首選。

請繼續往下閱讀...

明年除了新台幣活存優惠延期外，也加碼提供學習消費回饋、新春理財抽機票、GoPro、AirPods等活動，成為新世代年輕人的金融帳戶首選，未來將持續針對年輕人所需提供全方位金融服務，讓小資族善用各項理財工具，成為未來的理財大戶。

「大戶DAWHO」數位帳戶的新台幣活存金額100萬內均享利率1.1%，100萬~200萬享0.45%；每月也有16次跨行提款、轉帳免手續費優惠。此外「大戶DAWHO」整合「永豐ibrAin」智能理財平台，並推出多檔精選基金享申購免手續費；外幣理財也提供100元即可開單的小額外幣定存，並享線上換匯最高減6分優惠。

持DAWHO信用卡旅遊通路單筆消費滿2,020元，享抽GoPro HERO 8 運動相機；DAWHO外幣帳戶買賣外幣單筆滿3萬元，抽星宇航空澳門雙人來回機票、美金定存單筆滿888元，並完成綁定永豐LINE官方帳號抽Apple AirPods。尚未申辦DAWHO數位帳戶的民眾，只要在新春過年期間申請DAWHO數位帳戶開戶並在2月底前連結綁定Line Pay一卡通帳戶，即可獲得限量Line Points 100點。