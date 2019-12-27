大樓管委會有向房仲業收取帶看費　不論金額都要辦理稅籍

▲大樓管委會如果有向房仲收帶看費、出租停車位、廣告外牆等，都要設立稅及依法繳交營業稅。（圖／記者季相儒攝）

記者吳靜君／台北報導

北區國稅局表示，公寓大廈管理委員會為維護社區住戶品質，對房仲業者收取帶看房屋費或清潔費，或大樓停車位出租、外牆陽台租給外人收取租金，皆屬於勞務收入範疇，依規定要設立稅籍、課徵營業稅。

北區國稅局表示，公寓大廈的管委會是由住戶基於守望相助成立，僅向住戶收取管理費，若沒有向外銷售貨物或者勞務，就可以免設稅籍。但是如果有對外收費，像是前述所說的，有向房仲業收取帶看費、清潔費或者是停車位的出租費、外牆的廣告看板費等，都是要向國稅局設立稅籍、報繳營業稅。

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北區國稅局表示，日前有接獲反映，大樓管委會讓房仲業帶看社區房屋需繳100元到2000元不等的費用，經國稅局派員勘查，發現該大樓確實帶看新成屋房屋的費用，每個月6000到7000不等的收入。該管委會回應是，以為收取勞務不到4萬元，所以就沒有辦理登記稅籍。

北區國稅局表示，有向房仲業收取看屋費的管委會，不論金額多少，即使未達銷售勞務4萬元都要登記稅籍，如果沒有登記稅籍除了稅捐機關可要求限期補辦之外，還可以處3000元以上，3萬元以下的罰鍰，也提醒有「營業」的管委會記得補辦稅籍，避免受罰。