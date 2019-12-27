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杜魯多報復？CBC播《小鬼當家2》 川普戲分被剪光！

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▲仙人指路。《小鬼當家2》裡，麥考利克金向川普問路的經典一幕。（圖／劇照)

仙人指路。《小鬼當家2》裡，麥考利克金向川普問路的經典一幕。（圖／劇照)

國際中心／綜合報導

美國總統川普從政前，曾在不少影視作品中客串演出。其中之一即是在1992年聖誕節上檔的著名喜劇《小鬼當家2》(Home Alone 2)。今年平安夜川普跟駐外美軍進行視訊通話時，對方也主動提起這個話題。川普也曾表示，能參與演出這部賣座電影，是他的榮幸。

然而，國營的「加拿大廣播公司」(CBC)電視台在24日重播這部電影時，眼尖的觀眾卻發現：當中男主角麥考利克金(Macaulay Culkin)跟家人走失，在曼哈頓「廣場飯店」(The Plaza Hotel)遇到川普後，向他問路的那一場對手戲，竟然硬生生被刪掉了，引發網友熱議，

有人甚至懷疑是「政治審查」。有人則揶揄：可能是曾經被川普罵是「雙面人」的加拿大總理杜魯多搞的鬼，要求刪那場戲。 川普的兒子小唐納德也摻一腳，在社群網站留言說：這件事「很可悲」(Pathetic)。不過也有網友支持CBC，表示他們真的不希望在聖誕節時看見川普。

娛樂網站Comicbook.com發現網友爆發熱議後，周三(25日)詢問CBC究竟為啥刪戲。CBC解釋：刪掉川普那一幕戲，完全只是因為要加插電視廣告。

翌日，CBC又在社群媒體上PO文鄭重澄清：早在2014年時已經剪輯好這個重播版本，總共刪掉8分鐘，而當時川普還沒參選美國總統。

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