9月本國銀行國家風險統計　直接風險減0.26%、最終風險增0.57%

▲ 中央銀行。（圖／記者李毓康攝）

記者李瑞瑾／台北報導

央行今（27）日公布本國銀行9月國家風險統計，9月底本國銀行外國債權直接風險餘額為4,342億美元，較108年6月底減少11億美元或0.26%，主要是對銀行部門債權減少所致；由於部分直接債務人與其最終債務人或保證人分屬不同國家，經風險移轉後，9月底最終風險淨額為4,172億美元，較108年6月底增加24億美元或0.57%。

外國債權直接風險依部門別分析，以非銀行之私人部門占62.4%為主，銀行占29.79%次之，公共部門則占7.8%；依國家類別分析，以已開發國家占52.5%為主，開發中國家及境外中心分別占24.67%及22.28%；依地區別分析，以亞洲及太平洋地區占47.5%為主，其次為美洲及加勒比海地區占28.86%，歐洲地區占20.42%。

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另外，本國銀行6月底外國債權直接風險前十大國家（地區），依序為美國、中國大陸、盧森堡、香港、日本、澳大利亞、英國、開曼群島、新加坡及英屬西印度群島，合計3,197億美元，占外國債權直接風險餘額之73.64%。

其中，9月底對中國大陸直接風險為438億美元，較6月底減少14億美元（或3.01%）；最終風險為651億美元，較6月底減少28億美元(或4.13%)

央行官員表示，美國債權直接風險因資金拆存及證券化商品投資增加，續創歷史新高紀錄，且已連續17季位居外國債權直接風險第一大國；而對中國大陸直接風險減少，除了受金融債券投資跟資金拆存減少這兩項因素之外，也因人民幣貶值，致使換算成美元統計之後的債權金額減少。