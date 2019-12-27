有線電視授權費爭議大和解！練台生、全國敲定新系統MG10只收2年



▲國家通訊傳播委員會NCC（圖／ETtoday資料照片）



記者陳世昌／台北報導



爭吵好幾年，還相互告上法院、公平會的有線電視授權費爭議，27日邁出大和解的關鍵一步！全國數位有線電視系統與頻道代理商佳訊、東昱27日下午進行授權費調處，雙方最終敲定授權規則以新開播前2年收MG10、2年後實際戶數打7折。包括全國、北都等新開播系統與頻道商間，可望以此規則化解紛爭、建立業界新授權機制。



27日的調處會是由NCC委員郭文忠主持，佳訊董事長練台生親自出席，雙方在NCC居中努力推動下，調處終於成立。雙方同意自104年全國數位開播日起頻道授權費用計算如下，且雙方同意107年至109年頻道授權費用均依此共識辦理。



新開播有線系統與頻道代理商授權費用計算方式



(一)以開播日起算24個月內依開播地區行政戶數10%計付授權費用。



(二)前項期限屆滿後，按NCC所公告之訂戶數7折計付授權費用。



(三)全國數位新增開播區域時，自該新增區域開播日起24個月內，依新增開播區域行政戶數10%計付該新增區域授權費用，原開播區域則依NCC公告訂戶數扣除新增開播區域行政戶數10%之户數後，所得之總訂戶數7折計付授權費用。





▲2019年因授權費爭議不斷，有線電視系統發生斷訊事件（圖／網友提供）



全國數位、北都數位都是104年之後開播的新有線電視系統，過去新系統與頻道代理商因為收費計算方式爭吵不休，代理商要求收MG15或MG10，系統則認為應比照舊系統計算方式，彼此各向法院、公平會提告或檢舉違反公平法，NCC居中協調忙了一整年，但雙方仍無共識，為了解決授權費爭議還因此修法提出強制仲裁機制。



如今，全國數位與佳訊達成新的授權費計算方式，其他頻道代理商或是新開設系統，應可比照辦理，從源頭解除了問題癥結，可說是有線電視界秩序2019年最重要的一項進展。



什麼是MG15、MG10？

最低保證戶數Minimum Guarantee15％，簡稱MG15；Minimum Guarantee10％，簡稱MG10。有線電視新加入經營的系統，在購買頻道版權時的最低保證戶數(最低消費額)，通常以該經營區內行政戶數為基準，再乘以MG%，來做為版權收費起跳價格。

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