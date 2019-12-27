影／2020年轉機股、地雷股　資深分析師一次告訴你

記者陳心怡／台北報導

近年來，「存股族」越來越流行，但目前台股已經站上1萬2000點之上，有哪些還適合存股呢？在《雲端最有錢》節目中，「飆股達人」朱家泓就提到，金融股、台塑四寶和航運股適合。

朱家泓提到，目前金融股龍頭，像是國泰金和富邦金，股價都還在低檔，而且股息和EPS都不錯；另外，台塑四寶也是非常穩定，剛好中美貿易戰把它的股價打到谷底，再低也低不下去了，所以是很適合存股的標的；還有另一個被中美貿易打慘的航運股，隨著貿易戰告一個段落，航運股也會轉好，特別是慧洋-KY（2637），現在股價在低點，但每年都有配發不錯的配息，也是一檔適合存股的標的。

至於2020年有什麼轉機股，可以讓投資人搶進財富大翻轉呢？朱家泓認為，環球晶（6488）是一檔非常優秀的股票，因為目前週K線呈現一個大底，因此在明年2、3月，它往上突破的空間非常大，建議大家可以追蹤留意。

請繼續往下閱讀...

除了轉機股以外，有些地雷股，分析師也提醒投資人要特別小心，像是最近很紅的面板股，「獅公分析師」李永年就不建議大家再追高，因為這些股票是因為減產造成股價上揚，並不是供不應求或基本面轉好，對於這波面板股大漲，是抱持懷疑的態度。