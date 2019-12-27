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歷經3屆奧運挫敗...國巨陳泰銘二公主陳少曼取得2020東奧馬術門票　

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▲▼ 國巨二公主陳少曼取得東奧馬術門票　。（圖／陳少曼提供）

▲國巨二公主陳少曼取得東奧馬術門票。（圖／陳少曼提供）

記者周康玉／台北報導

國巨（2327）董事長陳泰銘次女陳少曼於日前（12/21）在沙烏地阿拉伯舉辦的奧運個人積分賽中，已取得絕對領先，陳少曼今（27）日對外表示，已經替中華隊取得2020年東京奧運馬術個人賽門票。

奧運資格賽於8月12至13日在荷蘭法爾肯斯瓦德舉行，團體賽部分，中華隊最後名列第4，無緣晉級東京奧運馬術團體席次；陳少曼則是從今年1月開始，參與個人障礙賽積分賽，目前積分已經領先各國選手，但因為賽事將於12月31日結束，目前擊敗75名競爭對手。

請繼續往下閱讀...

陳少曼表示，爸爸（陳泰銘）本身很愛競賽，所以在她參賽以來，甚至比她還關心比賽，在每日比完積分賽後，就傳簡訊問她「分數如何？這次有沒有辦法得名？」陳少曼說，因為她是一個比較能承受挫折的人，父親對她也特別嚴厲，還會直接吐槽她「唉呀！妳這次沒希望了啦。」陳少曼說，她知道父親這樣說是出於激勵，出發點是好的。

國巨董事長陳泰銘。（圖／資料照）

▲▼國巨董事長陳泰銘 。（圖／記者周康玉攝）

陳少曼17歲就曾獲得杜哈亞運個人障礙賽銀牌，並在21歲時取得2010年廣州亞運個人障礙賽獲得第五名。事實上，陳少曼在這次取得東京奧運參賽資格前，她其實已經參與過三屆的馬術奧運資格賽，分別是2008年北京奧運、2012倫敦奧運、2016年里歐奧運，在北京奧運和倫敦奧運都以一名之差，與奧運無緣。儘管如此，她還是持續努力自主練習，就是要打進奧運賽。

陳少曼說，17歲時得到杜哈亞運個人障礙賽銀牌時，還無法體會這項獎牌對她的意義，等到她讀完大學後，更一度中斷三、四年的馬術練習。當她放棄馬術這段時間，她在紐約擔任蘇富比經銷商，雖然專注在工作上，但感到有點憂鬱，開始重拾練馬生活，並於2008年起，連續參加四屆的資格賽，當今年終於首度取得奧運資格，感到非常有成就感。

雖然東京奧運明年7月底才舉行，但陳少曼已經確定一定會參與2024年巴黎奧運，預計會花一年時間參賽及自主練習。比賽完還是會照樣回去工作，但會盡量把馬術成為生命中的一部分，繼續參與各種賽事。

國巨二公主陳少曼取得東奧馬術門票。（圖／陳少曼提供）

▲▼ 國巨二公主陳少曼取得東奧馬術門票　。（圖／陳少曼提供）

▼國巨二公主陳少曼今日大方向媒體宣布奧運參賽的好消息。（圖／記者周康玉攝）

▲▼ 國巨二公主陳少曼 。（圖／記者周康玉攝）
 

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