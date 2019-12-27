　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

商業周刊／一段22K的故事影片　看懂大聯大為何決心入股文曄

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

圖／商業周刊提供

▲大聯大執行長葉福海強調，未來的工業4.0不只有智慧製造，大聯大更得扮演好智慧供應鏈的角色。（圖／商業周刊／攝影郭涵羚）

文／李玟儀

一個不想被消失的焦慮感，為何讓台灣半導體通路商龍頭大聯大，被認為是野心勃勃？

11月，大聯大召開重訊記者會，宣布以溢價逾26％收購台灣第二大半導體通路商文曄流通在外30％股權，引發市場震撼。

請繼續往下閱讀...

「什麼叫共大、共贏、共好，生態鏈的全新發展？」文曄董事長鄭文宗指控，他強調，大聯大收購30％就是意圖想要控制，即便大聯大聲明，這是出於善意的財務投資，想因此展開對話，但得不到友善回應。

危機！通路商變相對弱勢
半導體在地採購，變趨勢

大聯大到底在想什麼？時間倒退回2015年。

這一年，大聯大一躍成為全球最大半導體通路商。它將先前購併、旗下的7家公司，整合成四大集團。
身處高峰，年營收破5100億元，但大聯大執行長葉福海卻焦慮起：當製造商開始將供應鏈從長鏈變成短鏈，大家直接在各國當地生產採購的趨勢，「不能講去中間化，（但通路商）就是相對變成弱勢。」

葉福海決定啟動數位轉型，開始將內部的資訊全部數位化。因為，唯有把看不見的資訊，變成數據，他們才能更有效管理。

過去，當客戶在追訂單進度時，客戶得先打電話給業務，業務轉為告知助理，再由助理轉接倉庫客服，再轉倉庫營運的負責人。「問一件非常簡單的事情，我們可能要耗掉一個小時、兩個小時。」但現在，搭建好系統，客戶就能直接上電腦平台查看進度、到貨時間。

但，這絕非一蹴可幾，連內部KPI（關鍵績效指標）都調整。比如，在轉型中，大聯大搭建了「大大網」，用5大平台提供服務（詳見下圖）。其中一個，提供給應用工程師做為知識分享的平台，在2019年上線後，大聯大就把邀請上、下游廠商、外部工程師加入討論、線上登錄次數、提問數等指標，統統列入相關人員的績效目標。

內部工程師的新考驗還有：過去客戶有技術問題，都是用電話溝通；現在改為線上平台，他們得把寫文章變成工作習慣，還得要通過內部文章審核機制。不過，好處是，過去他們為一個客戶解答，得花上10分鐘，等於十個客戶就要一百分鐘，但當客戶養成習慣上平台做查詢，就能省下很多時間。
接著，他們還得讓倉庫變得更聰明。

「比較直白叫打掉重練，」葉福海說。過去，大家在倉庫完全是用手工揀貨；現在，員工手上都會有一台平板電腦，上面會顯示出路線圖，由系統告訴你，今天要到哪一區揀貨，更順暢把貨一次揀回來。

葉福海打開手機，指著監控倉庫進度的App說，他隨時能查詢客戶的貨物狀況，以及某個樓層的貨揀了多少。

但倉庫變聰明了，還是不夠！

葉福海舉例，過去要兩個工作天才能送達的貨，在智慧倉儲建置完畢後，送貨時間被縮減至4個小時。但，客戶仍反映：「你大聯大貨到有什麼用？別人都不到啊！」

轉型！拚智慧倉儲平台
若沒同業加入，出貨快不了

一位台灣顯卡廠總經理就說：「一個晶片200美元，一個零件可能2美元，那我為了等2美元，我到不了（生產）線，那不是很氣嗎？200美元（的零件）都進來了。」

葉福海這才恍然大悟，自己快也沒用，客戶要的是同時到達，「同業只有一起合作，才有機會解決（問題）。」

因此，他又提出共享倉儲，他的邏輯是，當大家都是服務同樣的代工廠，明明是做同樣的事情，為何需要幾百個倉庫？難道大家不能一起用同一個倉儲，共同提升對客戶的出貨效率？

但是這個想法太大膽，他得先投資，要把自己的強項開放給所有人用，他人也不一定會埋單。

光是2017、2018年，大聯大的資本支出比先前增加逾5倍。葉福海說，到未來五年做完智慧倉儲為止，至少還得花上約30億元，相當於2018年全年獲利的4成。

他得說服董事會，「你今天看這個錢，說划算嗎？不划算！」但他主張，拉長時間看，意義就不同。

這場平台夢，沒人信，就不可能成局。前述顯卡廠總經理說：「（初期） 一定會很辛苦，而且一定要有基本咖（合作夥伴），不然的話，它可能一個概念而已。」

葉福海坦承，沒有同業加入，「講白了做不了！絕對做不了！」但，當他們想要拉攏同業，入股文曄時，大家並不相信他。

這是因為大聯大控股自成立以來，一直都是以購併的方式將自己的規模做大，從2008到2011年購併的凱悌、詮鼎、友尚、大傳，都是百分百入股，這些歷史，很難讓人不多做聯想。

爭議！關鍵是透明度
同業想合作，卻怕出貨曝光

為了取信大家，葉福海計畫將共享倉儲獨立成一家公司，把倉儲單位從大聯大切割出來，以提供物流服務的模式運作「大聯大永遠不會是百分之百（持股），有獨立的董事會在裡面。」

即便有中小型同業埋單他們的做法，也有同業在意，一旦合作，自己的進出貨數據都讓大聯大給掌握了。一位中小型通路同業董事長就說：「（就看）你的透明度可以做到什麼地步，那你怎麼區分、怎麼去控管？」

鄭文宗就回應本刊，「你（大聯大）可以單獨分一家倉儲公司，你說同業願意用、可以談，（但）生意競爭哪裡有這種事？」

「能不能成功呢？看你要（把倉儲）切多乾淨。」曾針對大聯大旗下世平撰寫商業個案的政大商學院副教授洪叔民分析。

大聯大目前對此平台的未來獲利想像，並未描述的很具體，但若越多人加入平台，它擁有的龐大數據，確實讓它有更多商業想像。

「過去是B2B（企業對企業的生意），你是把對手打到死，」葉福海說。但未來時代不同了，大聯大得與他人合作，才能成局，它能否擺脫過去的形象，博取眾人信任，現在市場仍在觀望中，它與文曄能否順利合作，將成為關鍵指標。
我們問葉福海，做平台與共享倉儲的投資，何時回收太難預估，何必現在就跳下來做？

更何況，過去3年，大聯大的營收成長率趨緩，僅剩下1％，這會不會太過冒險？

他卻秀了一段影片，給我們看。影片裡，知名演員金士傑眼神炯炯的注視著攝影鏡頭，說著：「下一個10年，你會在哪裡？下一個10年，你要在哪裡？」
當中，飾演爺爺的金士傑，問劇中即將從大學畢業的孫女：「你知道什麼是22K嗎？」他解釋，除了月薪22K，還有另一個人生的22K更應該被在意，那就是一個社會新鮮人，即便再活60年，人生也只剩下不到2萬2千天。

他想透過故事對大家說：10年的時間，其實很短。很多事情，既然明知會發生，那現在就值得好好做下去！

【延伸閱讀】

中高齡員工是公司負擔！當薪水不再以年資評估，誰能在「大轉職時代」活下來？

大家羨慕的貴婦朋友，突然打電話來推保險...別人生活的精彩，是要付出代價的

台灣隱形冠軍的生存掙扎》兩代衝突下，我這樣說服爸爸賣掉公司

「上班好同事，下班不認識」，沒把同事當真朋友，會比較快樂嗎？

沒發燒、沒咳嗽...孩子感冒掛急診，卻在7天後往生...恐怖的兒童奪命殺手

ET快訊
一夜情該穿的內褲！咪妃交換禮物「超誠意開箱」…實穿結果超尷尬
荒淫軍官回鍋！「營區摟女兵養小三」2大過開除　申訴後竟成功復
寶媽確診罹肺腺癌！耶誕動刀「前夫曾志偉」扮聖誕老人笑陪
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

先探／奈米投　量身打造投資組合

先探／5Ｇ垂直創新整合才是王道

商業周刊／一段22K的故事影片　看懂大聯大為何決心入股文曄

9月本國銀行國家風險統計　直接風險減0.26%、最終風險增0.57%

爭取5G入場不手軟！競標14天達746.42億　30日挑戰800億

歷經3屆奧運挫敗...國巨陳泰銘二公主陳少曼取得2020東奧馬術門票　

商業周刊／借錢給銀行看不上的人　他孵出305億金融獨角獸

數位金融夯　合庫推「會聊天」的i秘書　2020年Line好友目標百萬人

景氣燈號今年首轉綠！國發會：景氣逐漸改善

國泰證券數位創新商業模式獲肯定　2019年得國內外20項獎項殊榮

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

手機APP預知死期「剩2天！」　《安眠書店》女主角好奇下載...惡夢開始

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

潘瑋柏「我可以生吞4顆炸饅頭」　吳亦凡吐槽：難怪你會胖！

護國神犬聞行李值勤「挺胸坐下」 謹慎模樣萌暈網友：我也要被攔

竹山紫南宮鼠來寶錢母31號開排　今年借金4億回收6億大家發財

不想散步！懶貓走5步突躺地裝睡 奴才連扶三次...笑喊：快起來R！

先探／奈米投　量身打造投資組合

先探／5Ｇ垂直創新整合才是王道

商業周刊／一段22K的故事影片　看懂大聯大為何決心入股文曄

9月本國銀行國家風險統計　直接風險減0.26%、最終風險增0.57%

爭取5G入場不手軟！競標14天達746.42億　30日挑戰800億

歷經3屆奧運挫敗...國巨陳泰銘二公主陳少曼取得2020東奧馬術門票　

商業周刊／借錢給銀行看不上的人　他孵出305億金融獨角獸

數位金融夯　合庫推「會聊天」的i秘書　2020年Line好友目標百萬人

景氣燈號今年首轉綠！國發會：景氣逐漸改善

國泰證券數位創新商業模式獲肯定　2019年得國內外20項獎項殊榮

近20年來最少冷天！2019年很熱又很不冷⋯花東「冰火五重天」極端氣候多

快訊／板橋大遠百前「紅色法拉利」碰撞機車！女騎士噴飛倒地　緊急送醫救治

王定宇嗆多「昏庸」才閒晃　韓國瑜競辦：缺人氣可幫宣傳鋼鐵H夾克拍賣會

牛排控衝一波　樂雅樂12/30豪華海陸主餐買一送一

暗牆後傳哭聲打開見26童　家長控托兒所長超收、虐待

暖心女奔「拒韓冰店」捐數千元挺光復高雄！　惹哭眾網友：冰品裡有洋蔥

宜蘭縣太平山「蹦蹦車」軌道下邊坡崩塌　全線暫停！

佛光山屏東+潮州佛光講堂　分送臘八粥…法喜充滿平安又健康

選前散布謠言…李翁月娥報警糾元凶！　李旻蔚PO文槓余天：2個月質詢掛零

快訊／能仁家商內「黑色休旅車」暴衝撞破落地窗！玻璃碎滿地　1人受傷

財經熱門新聞

不忍同學父失智女兒腦麻　神祕大戶教他存股翻身

哈日族注意！日圓再改寫1年來新低　換新台幣5萬賺到2張環球影城門票

年終獎金大公開！金融業九連霸領先　兆豐發8個月、中油4.4讓人羨　

韓國瑜參訪宏達電對員工喊「你們爸媽喜歡我」　王雪紅：員工都很喜歡你

世界先進：8吋晶圓產能吃緊正發生

韓國瑜、張善政今訪宏達電　王雪紅夫婦親自接待展示VR虛擬實境

新台幣早盤升值1.21角！　最高一度來到30.08元兌1美元

韓國瑜諷：蔡英文不提扁貪污

韓國瑜參訪宏達電體驗醫療用VR

遭謝長廷酸「說草率草率到」　韓國瑜：他自己要檢討

哈日族衝了！日圓改寫1年來新低　換新台幣5萬賺到2張迪士尼門票

影／哪些類股可提早入手賺紅包錢？　分析師說可留意這三檔

Uber創辦人卡蘭尼克出清股票走人　拿走755億就此退出董事會

下周汽柴油擬雙漲　專家提醒用車族加油要快

更多熱門

相關新聞

借錢給銀行看不上的人　孵出金融獨角獸

借錢給銀行看不上的人　孵出金融獨角獸

2019年12月12日，香港的Fintech（金融科技）獨角獸WeLab宣布完成1億5千600萬美元（約合新台幣47億元）的C輪融資，成為今年兩岸三地最大筆金融科技融資。有趣的是，傳統銀行做的是信用金字塔頂端的客戶，WeLab則靠傳統銀行看不上的客群——大學生與年輕人，晉升獨角獸之列。

一群學生　讓台大撤4億高污染投資

一群學生　讓台大撤4億高污染投資

稱霸世界後　揭台積電最大挑戰

稱霸世界後　揭台積電最大挑戰

論結合管制之立場，分析市場影響

論結合管制之立場，分析市場影響

千人村躍國際奢華菜單　西班牙味蕾再發現

千人村躍國際奢華菜單　西班牙味蕾再發現

關鍵字：

商業周刊文曄大聯大

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

夫火燒車成焦屍！妻崩潰：小孩才2歲

台中邱厝里成選情「章魚哥」

她喝醉客運上被猥褻！男友一旁睡死

買肉變挑女婿！他打量完拉耳回家

分手妹遇雞排店老闆…一個暖舉淚崩！

起底雪碧精主「32歲宮廟CEO」背景超狂！

高以翔過世滿1個月…女友心碎首發聲！

台南議長飆罵救火勇消引眾怒：你去

韓國瑜專訪／選前請辭高雄市長示決心？

不是椰肉！專家揭「細菌→椰果」過程…網驚呆

加藤鷹60歲「金手指生鏽慘況」曝光！

高以翔離世後第一個聖誕節！女友Bella陪高家爸媽過節

蕭敬騰搶唱《說好不哭》周杰倫衝阿信IG留言：關他麥克風

更多

最夯影音

更多
陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」
鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

手機APP預知死期「剩2天！」　《安眠書店》女主角好奇下載...惡夢開始

手機APP預知死期「剩2天！」　《安眠書店》女主角好奇下載...惡夢開始

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面