　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

商業周刊／借錢給銀行看不上的人　他孵出305億金融獨角獸

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

圖／商業周刊提供

▲龍沛智離開渣打創辦WeLab，他說：「創業失敗可以回銀行；成功了，機會就無窮無盡。」（圖／商業周刊／攝影郭涵羚）

文／林易萱

做銀行看不上的生意，也能變身獨角獸！

2019年12月12日，香港的Fintech（金融科技）獨角獸WeLab宣布完成1億5千600萬美元（約合新台幣47億元）的C輪融資，成為今年兩岸三地最大筆金融科技融資，讓這間公司估值達人民幣70億元（約合新台幣305億元）。

請繼續往下閱讀...

成立於香港，WeLab背後股東都大有來頭，包含香港首富李嘉誠旗下的Tom集團、阿里巴巴旗下的創業者基金、馬來西亞主權基金都有投資。2019年4月還拿到香港虛擬銀行執照，正式與實體銀行競爭。

有趣的是，傳統銀行做的是信用金字塔頂端的客戶，WeLab則靠傳統銀行看不上的客群——大學生與年輕人，晉升獨角獸之列，成立6年，用戶數超過4千萬人。

大數據算放貸風險
倒帳率比銀行、PayPal還低

你以為它倒帳率很高嗎？不，根據WeLab公開資料，截至2018年3月，三個月逾期還款率只有0.2％，比一般銀行的1％還低許多，一位擁有20年經驗的台灣風控專家指出，「甚至比PayPal還要低！」

關鍵就在WeLab用大數據算出個人信用風險，突破了客戶的邊界。

年輕人徵信資料稀少，是銀行眼中高風險客群，一位金融科技專家指出，WeLab強項是「不但篩出銀行做不到生意的一群人，而且這群人還是有還錢能力、貢獻度很好的客戶！」

以前銀行業是靠與顧客見面、填寫問卷、調查薪資帳戶與還款紀錄等徵信資料，決定借貸金額與利率；現在用戶只要登入WeLab，所有申貸流程皆在網路上完成，用戶一天內就能借到錢，還可以根據個人信用設定利率，低於香港信用卡利率，吸引年輕人借款。

但，Welab缺乏徵信資料，如何借貸？

答案是借款人手機裡的數據，當借款人下載App時，必須同意讓WeLab抓取手機內的各種資料，包括SIM卡通訊錄、簡訊、GPS資料和社交網站的訊息等。

看英文名是不是大寫
竟能精算用戶信評等級

WeLab發現，經常接到電話費催繳簡訊的人，信用評等就不會高。香港用戶在輸入姓名時，第一個英文字母用大寫的客戶，比全部都小寫的客戶，還款率更高。WeLab創辦人龍沛智解釋，小時候老師教寫英文名，每個字的第一個字母要大寫，若這個申請人跟從老師的指導，名字以大寫開頭，通常反映他的學歷較高，系統就會給他比較好的信用評級。

WeLab透過200多名工程師、數據分析師與行為分析師，加上自主研發的大數據平台、風險管理和人工智慧系統，它每天可以處理超過百億次的數據訪問，在幾秒內算出客戶的風險程度。

有別於多數Fintech創業者多半出身自理工背景，龍沛智是道地的傳統金融人。在銀行工作的15年，歷練過風險管理與個人信貸部門。

2012年，他留職停薪到史丹福大學念書，接觸到Fintech，看到用科技和傳統銀行競爭的機會，成為他決定創業的轉淚點。
金融業出身的人看Fintech，常不了解科技如何應用在金融產業；而科技出身的人做Fintech會忽略風險，常常誤踩金融紅線，龍沛智既懂金融風險，又了解科技可以解決金融業痛點。

龍沛智說：「面對擁有百年歷史、幾百個分行、幾兆資產的銀行，一個金融科技的公司，如何能贏？答案絕對不會是比它有錢、比它多人，而是科技。」隨即創辦WeLab，從線上貸款的縫隙市場切入。

比數據量，他贏不了螞蟻金服，背後更沒有金融集團當靠山。所以，龍沛智選擇直接跟銀行借錢，再轉借貸給徵信資料少的年輕人，避開跟實體銀行的衝突。

這選擇在當時看來只能稱穩健，而不是當時最能從創投圈錢的模式，當時最流行的模式是P2P（個人對個人）金融，卻也因此避開2015年P2P因呆帳率高的倒閉潮。

WeLab資本不是最雄厚，卻能從傳統銀行、和無徵信資料借貸人的痛點出發，找到生存之道，以小搏大。

移植矽谷精實創業DNA
開發產品速度，快銀行1倍

實體銀行看到WeLab的能耐，2015年，WeLab與擁有六億用戶的中國郵儲銀行簽約，為它打造了線上貸款平台郵E貸，僅僅2018年11月這1個月間，就使郵E貸註冊用戶成長10倍，WeLab反向從銀行賺錢。

龍沛智還把觸角伸向消費性電子產品租借產業，成立線上租賃品牌——淘新機，提供超過300種商品，包括手機、電腦、無人機、PlayStation、XBox等，只要花人民幣14元，就可以租一台要價人民幣8千元的iPhone 11 Pro。
這看似跟金融業不相關的業務，其實骨子裡就是風險控管與定價。

龍沛智解釋「要不要租給這個人，背後其實也是一個風險管理的決定。」藉由連結支付寶數據，WeLab可以知道租用者的信用風險，決定是否租借。

他進一步解釋，銀行最擅長於定價，想像手機就是金融商品，若能計算出手機一年後折價幅度，就能比同業更精準制定能賺到合理利潤的租賃價。

對上資產上兆傳統銀行，WeLab優勢是新創公司，沒有包袱。一位任職台灣外商銀行的高階主管坦言，「傳統銀行有太多系統，每個系統都要經過無數測試，導入新科技時要非常小心，幅度不能大，否則一個crash（事故）就完蛋了。」

但，WeLab的團隊有七成來自科技與銀行風控，如何整合科技與風險控管兩種不同DNA的團隊，成為龍沛智最大挑戰。

「一開始真的是很難，從銀行來的人，和科技出身的人每天都打架。」龍沛智說。

WeLab採用矽谷晚近十年最常用的精實創業（lean startup）的概念，讓雙方磨合。

他表示，傳統銀行做一個產品，從發想到推出至少6個月、有時一年都推出不了，「WeLab上線第一個產品只花3個月。」傳統銀行是把每件事情想好、系統平台開發好、開賣當天砸大錢做廣告，最後發現消費者不埋單。龍沛智強調，「IT公司思維，是先用最短時間推出產品，有客戶來，根據客戶反饋修改產品才是最重要的。」

創業4年就獲利
拿虛銀牌照，對決傳統銀行

更重要的原因是，若以傳統銀行的方式推出產品，這間新創公司恐怕燒光投資人的錢，也還找不到獲利模式。而WeLab在2017年已經開始獲利，當年收益將近1800萬美元（約合新台幣5億4千萬元），是放眼全球少見的獲利獨角獸。

今年4月，WeLab獲虛擬銀行牌照，除了放貸，將跨入存款、保險、理財服務業務，過去從銀行不在意的縫隙市場切入，現在正面跟傳統銀行競爭。

金融研訓院金融訓練發展中心副所長張凱君認為，品牌是傳統銀行的優勢，過去WeLab只做放貸，品牌力不強還不是問題；現在要介入存款、保險等業務，客戶可能會因為對新創公司的不熟悉或不信任，而不願意存錢進去，「如果吸收存款的能力弱，放款能力也會受影響。」張凱君點出WeLab可能面臨的挑戰。

在傳統銀行做了15年，離開銀行創業6年，龍沛智強調，回到銀行業，不是要跟傳統銀行競爭，而是希望開闢另一個金融科技的賽道，每次面試時他都會問對方，「如果你有能力重新發明一間你喜歡的銀行，你會怎麼做？」讓對方跳脫框架，從顧客痛點思考。

「生意是做不完的，」台灣流通教父徐重仁，在他的新書《走舊路，到不了新地方》中有這麼一段話：「一定有一些消費者的需求沒有被照顧到，我們只要想辦法填補空隙，就可以找到商機。」

當傳統產業乘上新科技，有機會打破既有客戶邊界，挖掘出「走舊路」找不到的新客戶。WeLab的崛起，就是這段話的最佳例證。

【延伸閱讀】

中高齡員工是公司負擔！當薪水不再以年資評估，誰能在「大轉職時代」活下來？

大家羨慕的貴婦朋友，突然打電話來推保險...別人生活的精彩，是要付出代價的

台灣隱形冠軍的生存掙扎》兩代衝突下，我這樣說服爸爸賣掉公司

「上班好同事，下班不認識」，沒把同事當真朋友，會比較快樂嗎？

沒發燒、沒咳嗽...孩子感冒掛急診，卻在7天後往生...恐怖的兒童奪命殺手

ET快訊
一夜情該穿的內褲！咪妃交換禮物「超誠意開箱」…實穿結果超尷尬
荒淫軍官回鍋！「營區摟女兵養小三」2大過開除　申訴後竟成功復
寶媽確診罹肺腺癌！耶誕動刀「前夫曾志偉」扮聖誕老人笑陪
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

先探／奈米投　量身打造投資組合

先探／5Ｇ垂直創新整合才是王道

商業周刊／一段22K的故事影片　看懂大聯大為何決心入股文曄

9月本國銀行國家風險統計　直接風險減0.26%、最終風險增0.57%

爭取5G入場不手軟！競標14天達746.42億　30日挑戰800億

歷經3屆奧運挫敗...國巨陳泰銘二公主陳少曼取得2020東奧馬術門票　

商業周刊／借錢給銀行看不上的人　他孵出305億金融獨角獸

數位金融夯　合庫推「會聊天」的i秘書　2020年Line好友目標百萬人

景氣燈號今年首轉綠！國發會：景氣逐漸改善

國泰證券數位創新商業模式獲肯定　2019年得國內外20項獎項殊榮

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

手機APP預知死期「剩2天！」　《安眠書店》女主角好奇下載...惡夢開始

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

潘瑋柏「我可以生吞4顆炸饅頭」　吳亦凡吐槽：難怪你會胖！

護國神犬聞行李值勤「挺胸坐下」 謹慎模樣萌暈網友：我也要被攔

竹山紫南宮鼠來寶錢母31號開排　今年借金4億回收6億大家發財

不想散步！懶貓走5步突躺地裝睡 奴才連扶三次...笑喊：快起來R！

先探／奈米投　量身打造投資組合

先探／5Ｇ垂直創新整合才是王道

商業周刊／一段22K的故事影片　看懂大聯大為何決心入股文曄

9月本國銀行國家風險統計　直接風險減0.26%、最終風險增0.57%

爭取5G入場不手軟！競標14天達746.42億　30日挑戰800億

歷經3屆奧運挫敗...國巨陳泰銘二公主陳少曼取得2020東奧馬術門票　

商業周刊／借錢給銀行看不上的人　他孵出305億金融獨角獸

數位金融夯　合庫推「會聊天」的i秘書　2020年Line好友目標百萬人

景氣燈號今年首轉綠！國發會：景氣逐漸改善

國泰證券數位創新商業模式獲肯定　2019年得國內外20項獎項殊榮

近20年來最少冷天！2019年很熱又很不冷⋯花東「冰火五重天」極端氣候多

快訊／板橋大遠百前「紅色法拉利」碰撞機車！女騎士噴飛倒地　緊急送醫救治

王定宇嗆多「昏庸」才閒晃　韓國瑜競辦：缺人氣可幫宣傳鋼鐵H夾克拍賣會

牛排控衝一波　樂雅樂12/30豪華海陸主餐買一送一

暗牆後傳哭聲打開見26童　家長控托兒所長超收、虐待

暖心女奔「拒韓冰店」捐數千元挺光復高雄！　惹哭眾網友：冰品裡有洋蔥

宜蘭縣太平山「蹦蹦車」軌道下邊坡崩塌　全線暫停！

佛光山屏東+潮州佛光講堂　分送臘八粥…法喜充滿平安又健康

選前散布謠言…李翁月娥報警糾元凶！　李旻蔚PO文槓余天：2個月質詢掛零

快訊／能仁家商內「黑色休旅車」暴衝撞破落地窗！玻璃碎滿地　1人受傷

財經熱門新聞

不忍同學父失智女兒腦麻　神祕大戶教他存股翻身

哈日族注意！日圓再改寫1年來新低　換新台幣5萬賺到2張環球影城門票

年終獎金大公開！金融業九連霸領先　兆豐發8個月、中油4.4讓人羨　

韓國瑜參訪宏達電對員工喊「你們爸媽喜歡我」　王雪紅：員工都很喜歡你

世界先進：8吋晶圓產能吃緊正發生

韓國瑜、張善政今訪宏達電　王雪紅夫婦親自接待展示VR虛擬實境

新台幣早盤升值1.21角！　最高一度來到30.08元兌1美元

韓國瑜諷：蔡英文不提扁貪污

韓國瑜參訪宏達電體驗醫療用VR

遭謝長廷酸「說草率草率到」　韓國瑜：他自己要檢討

哈日族衝了！日圓改寫1年來新低　換新台幣5萬賺到2張迪士尼門票

影／哪些類股可提早入手賺紅包錢？　分析師說可留意這三檔

Uber創辦人卡蘭尼克出清股票走人　拿走755億就此退出董事會

下周汽柴油擬雙漲　專家提醒用車族加油要快

更多熱門

相關新聞

一群學生　讓台大撤4億高污染投資

一群學生　讓台大撤4億高污染投資

一群台大學生，為什麼能讓校方決定撤出校務基金中達4億3千萬元、占投資部位22％的股票等投資？12月17日晚上，台大學生會永續部透過臉書對外宣布，台大成為全亞洲第一所不再投資高污染、高碳排放與化石燃料產業的大學。

金融業罰鍰衝破3億　保險業被罰最多

金融業罰鍰衝破3億　保險業被罰最多

中國信託躋身全球150大銀行

中國信託躋身全球150大銀行

稱霸世界後　揭台積電最大挑戰

稱霸世界後　揭台積電最大挑戰

銀行、券商互換負面信用資料明年上線

銀行、券商互換負面信用資料明年上線

關鍵字：

商業周刊WeLab銀行

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

夫火燒車成焦屍！妻崩潰：小孩才2歲

台中邱厝里成選情「章魚哥」

她喝醉客運上被猥褻！男友一旁睡死

買肉變挑女婿！他打量完拉耳回家

分手妹遇雞排店老闆…一個暖舉淚崩！

起底雪碧精主「32歲宮廟CEO」背景超狂！

高以翔過世滿1個月…女友心碎首發聲！

台南議長飆罵救火勇消引眾怒：你去

韓國瑜專訪／選前請辭高雄市長示決心？

不是椰肉！專家揭「細菌→椰果」過程…網驚呆

加藤鷹60歲「金手指生鏽慘況」曝光！

高以翔離世後第一個聖誕節！女友Bella陪高家爸媽過節

蕭敬騰搶唱《說好不哭》周杰倫衝阿信IG留言：關他麥克風

更多

最夯影音

更多
陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」
鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

手機APP預知死期「剩2天！」　《安眠書店》女主角好奇下載...惡夢開始

手機APP預知死期「剩2天！」　《安眠書店》女主角好奇下載...惡夢開始

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面